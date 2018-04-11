Солистка ансамбля из Хорошево-Мневников отличилась на международном конкурсе

Солистка ансамбля народной песни «Маков цвет» Хорошево-Мневников Катарина Юровская стала победителем VI Международного телевизионного IT-проекта-конкурса «Талант-2018».

— Наша воспитанница отличилась в номинации «Народный вокал и фольклор, от 16 до 20 лет». Поздравляем Катарину и руководителя ансамбля Наталию Лацуновскую и желаем дальнейших творческих успехов и достижений, — отметили в пресс-службе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево».

Напомним, в ансамбле народной песни «Маков цвет», который работает на базе Дворца творчества «Хорошево», занимаются дети от 8 до 18 лет. Они обучаются под руководством педагога Наталии Лацуновской. Коллектив регулярно участвует в концертах и выступает на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. (ео)