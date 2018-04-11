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Солистка ансамбля из Хорошево-Мневников отличилась на международном конкурсе
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Солистка ансамбля из Хорошево-Мневников отличилась на международном конкурсе 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Солистка ансамбля народной песни «Маков цвет» Хорошево-Мневников Катарина Юровская стала победителем VI Международного телевизионного IT-проекта-конкурса «Талант-2018».
— Наша воспитанница отличилась в номинации «Народный вокал и фольклор, от 16 до 20 лет». Поздравляем Катарину и руководителя ансамбля Наталию Лацуновскую и желаем дальнейших творческих успехов и достижений, — отметили в пресс-службе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево».
Напомним, в ансамбле народной песни «Маков цвет», который работает на базе Дворца творчества «Хорошево», занимаются дети от 8 до 18 лет. Они обучаются под руководством педагога Наталии Лацуновской. Коллектив регулярно участвует в концертах и выступает на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. (ео)
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