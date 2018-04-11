Ещё
Специальная программа пройдет в музее имени Климента Тимирязева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специальная программа пройдет в музее имени Климента Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Она приурочена ко Дню исторического и культурного наследия.
На мероприятии в открытом доступе будут стоять микроскопы. К ним прилагаются специальные микропрепараты. На лабораторном стеклышке расположатся: инфузория-туфелька, коловратка, циклоп и дафния. Все эти образцы посетители мероприятия смогут рассмотреть через увеличительный прибор.
Кроме того, гости узнают, сколько микроорганизмов находится в капле воды. При желании, под микроскопом можно рассмотреть плесень или микроскопические водоросли.
Отметим, что во время мероприятие в зале будут находиться сотрудники музея, которые ответят на все вопросы участников программы.
Гостей ждут с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Международный день птиц прошел в Московском зоопарке Музыкальный концерт пройдет в библиотеке имени Светлова Collection BIOMUS/ О жизни, смерти и о деревьях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром42
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»6
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире20
Самые красивые итальянки в истории кино9
9 сериалов, которые нельзя пропустить2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение