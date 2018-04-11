Специальная программа пройдет в музее имени Климента Тимирязева 

Она приурочена ко Дню исторического и культурного наследия.
На мероприятии в открытом доступе будут стоять микроскопы. К ним прилагаются специальные микропрепараты. На лабораторном стеклышке расположатся: инфузория-туфелька, коловратка, циклоп и дафния. Все эти образцы посетители мероприятия смогут рассмотреть через увеличительный прибор.
Кроме того, гости узнают, сколько микроорганизмов находится в капле воды. При желании, под микроскопом можно рассмотреть плесень или микроскопические водоросли.
Отметим, что во время мероприятие в зале будут находиться сотрудники музея, которые ответят на все вопросы участников программы.
Гостей ждут с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.