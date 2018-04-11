Под крылом самолёта. Отправляемся на родину Пожарского и Чкалова

Фото Анатолия ПАНЧОХИНАПод крылом самолёта. Отправляемся на родину Пожарского и Чкалова

У вас нет кучи денег, но вы обожаете путешествовать? Не проблема! Нижегородская область богата интересными местами, памятниками регионального и федерального значения, музеями и народными промыслами, а природные ландшафты никого не оставят равнодушными. Мы решили доказать, что путешествовать по нашему региону захватывающе и познавательно, и теперь будем регулярно рассказывать вам о самых интересных маршрутах Нижегородской области с подробной инструкцией — как добраться и что смотреть.

И первая точка на нашей карте путешествий — городской округ Чкаловский.

До и после «потопа»

Сами чкаловцы историю своей малой родины делят на два этапа: до и после затопления. Когда-то на территории существующего ныне Горьковского водохранилища были богатые купеческие дома, церкви, торговые площади и леса. Теперь весь этот мир, а точнее Василёвая слобода, под водой. Осталась лишь Покровская гора. Поднимитесь на неё, постойте на утёсе над водными просторами и представьте, как раньше здесь бурлила жизнь.

К счастью, история слободы не канула в вечность. Территория (немного сместившись на сушу) получила второе рождение. Сегодня она нам известна как Чкаловск — город с богатой историей, большим количеством памятников архитектуры и уникальными музеями.

Находится в селе Катунки, в 17 километрах от Чкаловска. По рассказам старожилов, собор построен в начале XIX века. В советское время в храме разместили производство. Великолепные фрески не пострадали только по счастливой случайности — стены и потолок лишь побелили. Во время восстановительных работ фрески открылись и по сей день радуют прихожан.

В храме хранятся ковчеги с частицами мощей святого великомученика Пантелеимона Целителя и преподобного Сергия Радонежского , преподобного Макария Желтоводского и Дивеевских сестёр, а также святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, праведного Алексия Бортсурманского. Здесь же чудом сохранившиеся иконы XIX века с частицами мощей святого Пророка и Предтечи Иоанна, святителя Николая Чудотворца, святителя Германа Казанского, святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, преподобного Серафима Саровского.

Собор расположен у самого пирса, чуть на возвышении. Внизу — Горьковское водохранилище и набережная.

Полезная информация:

с 1 июня в течение всего лета собор открыт ежедневно с 9.00 до 13.00. В остальное время только во время богослужений.

Из Чкаловска в Катунки можно добраться на автобусах №№ 107, 706, 508, 534, 926. В пути 15-20 минут. Цена билета — 30-35 рублей.

Памятник федерального значения. Расположен в 22 км от Чкаловска в селе Пурех. Построен Дмитрием Пожарским в честь освобождения Москвы от польских захватчиков. Одной из реликвий этого храма является золочёный Крест Господень, который Пожарский доставил из Соловецкого монастыря.

Полезная информация:

добраться можно на автобусах №№ 101П, 552, 534, 926. Время в пути — 20-30 минут. Цена билета — от 50 рублей.

Музей расположен в доме, где родился и вырос лётчик. Открыт в июле 1940 года.

Здесь можно увидеть личные вещи прославленного земляка, предметы быта семьи Чкаловых. Рядом с домом — павильон-ангар, в котором представлена авиационная техника 1930-х годов.

— Музей гордится уникальной коллекций самолётов. Всего их пять, но это машины, которые испытывал или на которых летал Валерий Павлович Чкалов . Жемчужина коллекции — АНТ-25. Это именно та машина, на которой героический экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александря Белякова совершил два беспосадочных перелёта, в том числе по маршруту Москва — Северный полюс — Соединённые Штаты Америки в 1937 году, — рассказывает директор музея Ирина Захарова

Полезная информация:

Цена входного билета: школьники — 50 рублей; студенты, пенсионеры — 60 рублей; взрослые — 80 рублей. Дошкольники — бесплатно. Экскурсионное обслуживание: 400 рублей с группы школьников, 500 рублей — со взрослых.

Дни бесплатного посещения: 18 мая — Международный день музеев, 2 февраля — День открытых дверей «В гостях у Чкалова».

Часы работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00, выходной — понедельник.

Внимание! Последняя среда каждого месяца — санитарный день.

Адрес: Чкаловск, улица Чкалова, дом № 5.

Музей скоростей

Посвящён развитию скорости на воде — от бурлачества к экранопланам, а также главному конструктору судов на подводных крыльях Ростиславу Евгеньевичу Алексееву

Выставочный зал имени народного художника РСФСР Александра Каманина

Зал размещается на третьем этаже Дома культуры. Чкаловская земля богата талантами. Целая плеяда известных художников родом из этих краёв. Общий фонд насчитывает более 6000 картин, в основном произведения советского периода.

Полезная информация:

Цена входного билета на экспозицию: школьники — 50 рублей; взрослые — 80 рублей. Дошкольники — бесплатно. Экскурсионное обслуживание — 400 рублей для группы школьников, 500 рублей — для группы взрослых.

За отдельную плату можно посмотреть научно-публицистический фильм, поучаствовать в мастер-классах.

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника.

Адрес: Чкаловск, улица Чкалова, дом № 4.

Находится в Доме культуры села Пурех. Музейные экспозиции посвящены истории XVII века, народному ополчению под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В музее представлены оружие, бумаги, предметы личного пользования князя Пожарского. А ещё пурехские колокольчики мастеров и династий меднолитейщиков Трошиных, Веденеевых, Молевых, Клюйкова. Часть экспозиции стилизована под русскую избу.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 15.00, понедельник — выходной.

Где жить

Сразу несколько турбаз и домов отдыха расположены на территории городского округа Чкаловск.

В самом Чкаловске можно снять апартаменты за 1500 рублей в стуки на семью или дом на компанию из 16 человек за 10 тысяч рублей в сутки.

Стоимость номеров на турбазах внушительная — примерно 6300 рублей за двухместный номер. В эту стоимость включены трёхразовое питание, принадлежности для барбекю и парковка для автомобиля.

Яркие события

Ежегодно в марте в Чкаловске организуют фестиваль «Чкаловская рыбалка».

Главное туристическое событие лета — фестиваль скоростей «Русские крылья». Проходит в День авиации (третье воскресенье августа).

Фестиваль «Гипюра сказочный узор» собирает мастеров декоративно-прикладного искусства со всей области (обычно проводится в первых числах июня).

В подарок

Чаще всего туристы приобретают вещи с кружевным гипюром. Изящные работы местных мастериц станут отличным подарком, правда, обойдутся недёшево. Так, дорожка с вышивкой стоит от 1600 рублей, а за скатерть придётся выложить не менее 3000-4000 рублей. Впрочем, есть вещи и подешевле — сувенирные мешочки под ягоды, салфетки.

Добраться до Чкаловска

Даже если у вас нет личного транспорта, добраться до Чкаловска несложно. Со станции Канавинская в Нижнем Новгороде в день отправляется около 14 автобусов. Некоторые из них проходящие и дальше идут на Иваново, Кинешму. Расписание уточняйте на автостанции.

В пути — 2 часа 30 минут. Цена билета — от 250 рублей.

— Приезжайте в Чкаловск — город крылатой мечты, чтобы зарядиться энергией полёта, удивиться богатству природы и творчеству мастеровых людей, живущих на чкаловской земле.