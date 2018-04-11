В Петербурге продается опасная для здоровья клубника

Жителей Санкт-Петербурга предупреждают об опасной клубнике, сообщает «Петербургский дневник».

О вредной ягоде горожанам напомнил Уполномоченный по правам предпринимателей Александр Абросимов . Он рассказал, что несанкционированная торговля у станций метро и на улицах Петербурга, особенно торговля пищевыми продуктами, увеличивается.

При этом такие товары — могут быть опасны для здоровья и даже жизни горожан.

«Например, все чаще встречается клубника, скорее всего, выращенная в Греции и не прошедшая необходимые проверки», — уточнил бизнес-омбудсмен.

Во избежание рисков Александр Абросимов предлагает городским властям призывать горожан не покупать товары у нелегалов. А также ввести какие-то новые меры по сдерживанию нелегальных торговцев.