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В Петербурге продается опасная для здоровья клубника
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В Петербурге продается опасная для здоровья клубника 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Жителей Санкт-Петербурга предупреждают об опасной клубнике, сообщает «Петербургский дневник».
О вредной ягоде горожанам напомнил Уполномоченный по правам предпринимателей Александр Абросимов. Он рассказал, что несанкционированная торговля у станций метро и на улицах Петербурга, особенно торговля пищевыми продуктами, увеличивается.
При этом такие товары — могут быть опасны для здоровья и даже жизни горожан.
«Например, все чаще встречается клубника, скорее всего, выращенная в Греции и не прошедшая необходимые проверки», — уточнил бизнес-омбудсмен.
Во избежание рисков Александр Абросимов предлагает городским властям призывать горожан не покупать товары у нелегалов. А также ввести какие-то новые меры по сдерживанию нелегальных торговцев.
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