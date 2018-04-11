«ЭтноВзгляд». Пять снимков Марины Лонгортовой удостоены награды

Ямальский фотограф Марина Лонгортова стала победителем межрегионального конкурса «ЭтноВзгляд». Награду вручат в Казани через неделю.

Для Марины это стало полной неожиданностью: «Я зашла на сайт и увидела, что мои снимки заняли первое место в номинации „Я сын своего народа…“.

На конкурс фотограф отправила пять снимков. Все Марина сделала во время работы над региональным медиапроектом „Народы Арктики“.

»Снимок, на котором папа держит на руках маленького сына в окружении шкур, я сделала летом прошлого года в поселке Горнокнязевск. В это время их сушили на балке, и я предложила сфотографироваться на таком экзотическом фоне. И вот получилась такая трогательная и колоритная фотография», — рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» Марина Лонгортова.

Она добавила, что все фотографии печатались в народном журнале «Северяне, а один из снимков украсил обложку журнала „Ямальский меридиан“.