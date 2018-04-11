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На репетиционной базе ансамбля песни и пляски имени Александрова побывали танцоры из Кузьминок
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На репетиционной базе ансамбля песни и пляски имени Александрова побывали танцоры из Кузьминок 

Управа района Кузьминки 48 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 10 апреля, учащиеся хореографического отделения из ансамбля танца «Карусель» детской школы искусств «Центр» района Кузьминки побывали на репетиционной базе ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Благодаря преподавателям С. В. Бышкиной, С. В. Бышкину, С. М. Плотникову ребята исполнили свою мечту: увидели каждодневный класс артистов балета, посетили репетицию и пообщались с александровцами.
«Мальчишки и девчонки из ансамбля танца «Карусель» знают его историю, восхищаются песнями и танцами, равняются на прославленный коллектив в исполнении репертуара военно-патриотической тематики, в активной гражданской позиции, помогающей им взрослеть», — говорится на сайте школы.
Ансамбль песни и пляски имени Александрова — легенда России, российской армии, российской культуры, которую невозможно представить без этого коллектива. В 2018 году ансамблю исполняется 90 лет. (вт)
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