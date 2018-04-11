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Талантливые дети со всей страны соберутся на фестиваль в Ханты-Мансийске
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Талантливые дети со всей страны соберутся на фестиваль в Ханты-Мансийске 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 43 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске» стартует сегодня в окружной столице. Организаторами мероприятия выступают Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль — Роза Ветров» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Ханты-Мансийска.
О своем желании принять участие в состязании заявили 1150 детей из различных муниципалитетов Югры. Конкуренцию им намерены составить ребята из Ямала, Свердловской и Курганской областей. Мальчишки и девчонки продемонстрируют своё мастерство в эстрадном вокале, исполнении инструментальной музыки (фортепиано), современных и народных танцах. Дополнительно, в рамках проекта «Роза ветров» в эти дни в Ханты-Мансийске пройдут III Всероссийский театральный конкурс «Дети играют для детей» и II Всероссийский конкурс хорового искусства «ХОРОС».
В своём приветствии участникам и гостям международного детского творческого конкурса Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил: «Молодежь в нашей стране обладает многими талантами, однако даже самым редким дарованиям необходимы благоприятные условия для дальнейшего развития. Сегодня общая для нас задача — такие условия обеспечить. В этой связи организация и проведение подобных фестивалей приобретают особую значимость. Они дают возможность не только для самореализации и обмена опытом, но также для дальнейшего развития».
Для педагогов, сопровождающих участников конкурса, организаторы предусмотрели проведение мастер-классов и «круглых столов». Преподавателям представят самые современные методики обучения творческим предметам, расскажут о новых технологиях в преподавании музыки, танца, сценического искусства. Также в рамках конкурса пройдет научно-практическая конференция, с докладами на которой выступят педагоги музыкальных школ городов Сургут, Нефтеюганск и Лянтор.
Завершиться конкурс 15 апреля традиционным гала-концертом.
Отметим, что Всероссийский конкурс «Роза ветров» проводится более 20 лет. Цель проекта — развитие культуры детско-юношеского и молодежного творчества, знакомство руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, педагогике, а также выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей, привлечение внимания к развитию детского творчества.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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