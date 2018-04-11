В Башкирии 1300 семей находятся в социально опасном положении

За 2017 год муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних 1300 семей Башкирии признаны находящимися в социально опасном положении. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Салават Сагитов.

По его словам, всего на учете в региональных комиссиях состоит 5600 несовершеннолетних и 6400 семей.

«В республике есть муниципалитеты, в которых особо опасная ситуация. Мы усиленно помогаем этим муниципальным районам и городам. Вместе с тем следует отметить, что ряд комиссий заботу о детях поставили на «серьёзные рельсы», — сказал Салават Сагитов.

СправкаКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Башкирии является координационным органом, образованным для обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Всего в республике созданы 70 муниципальных комиссий.