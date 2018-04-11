Молодежь Подмосковья приглашает посетить культурные площадки региона бесплатно 15 апреля

Творческая молодежь Подмосковья приглашает членов своих семей и своих родственников вместе посетить культурные площадки Московской области — театры, музеи, выставки и галереи в воскресенье. 15 апреля в Международный день культуры во всех регионах России стартует Всероссийская акция «Культурный минимум».

Акция «Культурный минимум» — это еще одна возможность объединить разные поколения, создать новые традиции, а также познакомиться с ключевыми культурными событиями разных регионов России. В Московской области посещение ряда культурных площадок в Рошале, Щелкове,

Орехово-Зуеве, Егорьевске и Мытищах станет бесплатным, что привлечет к акции большее количество людей, поспособствует налаживанию связи между поколениями, возрождению традиции «выхода в свет» всей семьей»

Ирина Плещева , начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В данный момент по всей России ведется активная подготовка этого события, задействовано более 150 региональных координаторов, которые ведут активную подготовку этого события во всех 85 субъектах страны. Именно силами молодых людей в этот день на всей территории России проведут около 300 мероприятий.

В воскресенье, 15 апреля, в Московской области пройдут следующие события, участие в которых в этот день будет бесплатным:

в Покровском храме недалеко от Рошаля в селе Власово состоится концертная программа «Всеми красками небес» с участием любительского объединения «Покров»,

театрализованное представление «Радость Пасхи святой!» пройдет на территории Скорбященского храма,

во Дворце культуры имени Конина в Егорьевске состоится интеллектуальное многоборье на кубок главы,

Орехово-Зуевском

краеведческом музее будет работать выставка «Мотовесна в Орехово-Зуеве

патриотическая сказка „Сын кощея“ пройдет в культурно-досуговом

центре „Зимний театр“,

во „Дворце молодежи“ в Мытищах пройдет выставка

учебно-творческих

работ воспитанников

мастерской-изостудии

»Колорит».

Кроме того, в Щелковском районе с 13 по 15 апреля в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» состоится первый открытый Фестиваль народного творчества имени Заслуженного артиста России Владимира Левашова . Фестиваль пройдет по 4 направлениям: «Народный вокал», «Народный танец», «Народные инструменты», «

Декоративно-прикладное

творчество». Начало программы 15 апреля в 12:00.

Организатором Всероссийской акции «Культурный минимум» на территории Московской области выступает Роскультцентр совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области и Министерства культуры Подмосковья.