«Грозят штрафом в 100 тысяч»: челябинку заставляют снести сделанную за свой счёт детскую площадку

Челябинка Маргарита Авдеева за свой счёт обустроила за домом место для отдыха детей. Два года на ней собирались мальчики и девочки со всех соседних высоток. Но в апреле женщина получила предписание о том, что должна демонтировать площадку до 1 мая.

Маргарита Авдеева ещё в 2016 году решила обустроить площадку на Цвиллинга, 62. После сдачи высотки оказалось, что придомовой территории у неё нет. А значит, и детской площадки тоже. Челябинка решила за свой счёт создать игровую зону и вложила в это 250 тысяч рублей. Так на участке между домом № 62 на Цвиллинга, общежитием института культуры и самим вузом появилась площадка с качелями, песочницей, горкой и турником.

Детская площадка занимает небольшой земельный участок, но он, как оказалось, принадлежит ЧГИК

Два года местом отдыха активно пользовались жители окрестных домов. Но в апреле этого года выяснилось, что площадку считают опасной и незаконной и её нужно убрать. Иначе челябинке грозит штраф в 100 тысяч рублей.

— На земельном участке, который находится в федеральной собственности и принадлежит Челябинскому государственному институту культуры, вами оборудована детская игровая площадка, — говорится в письме женщине от ректора ЧГИК Владимира Рушанина . — Установлено игровое оборудование без согласования с правообладателем. Площадка установлена вплотную к действующей электроподстанции, поэтому является небезопасной для жизни и здоровья детей. Просим вас добровольно до 1 мая 2018 года демонтировать это оборудование и освободить земельный участок. Иначе будем вынуждены обратиться в земельный надзор для привлечения вас к административной ответственности за самовольное занятие участка. А также обратиться в Арбитражный суд с требованиями устранить нарушение прав, освободить земельный участок и демонтировать оборудование за счёт нарушителя.

Своими силами и средствами жители обустраивали эти горки и качели

Жители дома № 62 на улице Цвиллинга почти смирились с тем, что их оставили без двора. Но готовы до конца отстаивать право на единственную детскую площадку рядом с домом.

— Жители дома подписали документ, что согласны на обустройство площадки, — рассказала 74.ru Маргарита Авдеева. — До того, как мы её сделали, там была свалка и жили бомжи. Мы за свой счёт, своими силами высаживали деревья, делали ограждение и устанавливали малые формы. А теперь я оказалась виновата в том, что хотела благоустроить участок. И мне грозит штраф в 100 тысяч, если я всё это не демонтирую. Сегодня мы обратились в администрацию Советского района. Там обещали проверить, действительно ли мы нарушаем нормы, располагая детскую площадку рядом с подстанцией. Насколько знаю, она находится от неё в трёх метрах, что допустимо. Готовы подвинуть площадку, если нормы нарушены. Но и в этом нам пока отказывают, настаивают на демонтаже.

Площадку называют опасной, потом что она построена вплотную к электроподстанции

Челябинские дворы последние годы благоустраивают по программе «Городская среда». На эти цели из федерального бюджета выделяют сотни миллионов рублей.