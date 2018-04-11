В Набережных Челнах откроется бесплатная выставка роботов

На выставке юных челнинцев ждет знакомство с легендарными роботами — механический Пушкин, обаятельный Теспиан, разговорчивая Кики, миниатюрные роботы-танцоры и другие популярные обитатели «Робостанции». После посещения экспозиции новейших роботехнических разработок школьники смогут принять участие в инженерных мастер-классах и погрузиться в виртуальную реальность в специальной высокотехнологичной зоне.

Автоград стал первым городом федерального образовательного тура «Поколения М», где выставка «Робостанция МТС» откроет свои двери для будущих инженеров. Всего весной 2018 года экспозиция будет организована в четырех российских городах.

«Республика стоит в авангарде инновационного образования в России, являясь единственным регионом, где открыты сразу три детских технопарка, и все они расположены в закамском регионе. Поэтому не случайно, что именно Татарстан и Набережные Челны дают всероссийский старт выставке робототехники. Мы надеемся, проект МТС «Поколение М» вдохновит ребят заниматься инженерным творчеством, чтобы в будущем кто-то из них стал конструктором и создал уникальное мобильный устройство или инновационную технологию. Начать можно прямо сейчас: создать собственного робота и принять участие во всероссийском конкурсе «Робостанция» на сайте проекта «Поколение М». И это станет первым шагом к внедрению технологии в жизнь и реальное производство», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров

Образовательно-выставочная программа «Робостанция МТС» дополняет основную онлайн-программу проекта «Поколение М». Посетители выставки в Набережных Челнах могут принять участие в одноименном конкурсе. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить видеопрезентацию своего робота до 30 апреля. При оценке работ будет учитываться функциональность робота, его техническое исполнение, умение автора продемонстрировать возможности изобретения. Юные мастера не ограничены в выборе материалов для своего проекта. Главный приз конкурса — обучение в настоящей «Робошколе» в Москве. Ученики «Робошколы» получают знания и опыт от специалистов индустрии: профессоров международных университетов, предпринимателей и талантливых инженеров, роботов и людей-киборгов. Чтобы прокачать свои навыки, можно посмотреть мастер-классы от гуру проекта «Поколение М».

Выставка «Робостанция МТС» пройдет в Набережных Челнах с 13 по 15 апреля, по адресу: Новый город, 1/12 (бульвар Энтузиастов, 19); время работы — с 10:00 до 20:00. Посещение выставки и мастер-классов — бесплатно. Регистрация по ссылке.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Своим творчеством все участники проекта «Поколение М» также помогают сверстникам, нуждающимся в лечении. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках «Поколения М» — сайте проекта, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram — МТС переводит в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на операции тяжелобольным детям.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.