«Космическую Одиссею» организуют в центре на Коминтерна 

В Культурном центре на улице Коминтерна 14 апреля состоится традиционная встреча литературного клуба «Космическая Одиссея», посвященная науке, космосу и фантастике. Об этом сообщили в культурном центре.
— Участники обсудят лучшие произведения знаменитых авторов научно-фантастического жанра: Айзека Азимова, Герберта Уэллса, Роберта Хайнлайна и многие другие, — уточнили в центре.
Гостей ждут по адресу ул. Коминтерна, 11/7. Начало в 16.00. Вход свободный.
Регистрация по телефону +7 (495) 471-45-66. (ео)