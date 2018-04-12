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«Космическую Одиссею» организуют в центре на Коминтерна
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«Космическую Одиссею» организуют в центре на Коминтерна 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на улице Коминтерна 14 апреля состоится традиционная встреча литературного клуба «Космическая Одиссея», посвященная науке, космосу и фантастике. Об этом сообщили в культурном центре.
— Участники обсудят лучшие произведения знаменитых авторов научно-фантастического жанра: Айзека Азимова, Герберта Уэллса, Роберта Хайнлайна и многие другие, — уточнили в центре.
Гостей ждут по адресу ул. Коминтерна, 11/7. Начало в 16.00. Вход свободный.
Регистрация по телефону +7 (495) 471-45-66. (ео)
Управа района Бабушкинский: последние новости
В центре социального обслуживания «Бабушкинский» прошел мастер-класс «Пасхальная открытка». Участники использовали в своих работах несколько художественных техник. Об этом сообщили в центре. В кинотеатре «Вымпел» показали продолжение программы Суздальского фестиваля анимации В Бабушкинском в апреле покажут фильмы для детей
 Ещё 2 источника 
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