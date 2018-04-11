Нейропсихиолог проконсультирует родителей в клубе «Искра» в Керамическом проезде

В рамках Дня друзей, который состоится 21 апреля в клубе семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде, родители смогут получить бесплатную консультацию нейропсихолога. Об этом сообщила администратор досугового учреждения Анна Новикова.

— В День друзей наших гостей будет ожидать обширная программа — это и мастер-классы, и занятия по йоге, и уроки иностранного языка. Все смогут найти себе что-то по душе, — рассказала Новикова. — В конце мероприятия выступит штатный нейропсихолог, который проконсультирует всех желающих по вопросам развития и воспитания детей.

Подробное расписание Дня друзей можно посмотреть на сайте «Искры».

Начало в 11.00. Напомним, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (мю)