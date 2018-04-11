Майские праздники в ЗАО

На территории Западного административного округа силами префектуры и управ районов в первой половине мая запланировано 18 масштабных мероприятий различного уровня. Все бесплатные, со свободным доступом, с общим охватом порядка 7 тысяч человек. 1. Одним из наиболее интересных, впечатляющих и массовых мероприятий, на наш взгляд, будет праздничный парад учащихся общеобразовательных учреждений, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 8 мая с 10.00 до 12.00 часов в районе Солнцево по Солнцевскому проспекту (от пересечения с улицей Щорса до улицы Богданова,19). Возрастные ограничения: от школьников младших, средних и старших классов до пенсионеров и ветеранов — фактически возрастные ограничения отсутствуют. Планируется, что в самом параде примут участие около 500 человек, а зрителями торжественного шествия станут порядка 1000-1500 жителей района, среди которых по прогнозам будет немало молодёжи. В районе была организована большая информационно-пропагандистская кампания по приданию значимости и привлечения широкого интереса к акции. Примечательно, что парад задуман как торжественное шествие учащихся средних образовательных учреждений, однако вместе с ними в праздничных колонах пройдут ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в современных локальных военных конфликтах, что будет символизировать единство и преемственность поколений. Участники парада пройдут достаточно длительное расстояние (более 2 километров) под торжественную музыку, сменяющуюся песнями о Великой Отечественной войне, другими песнями и маршами патриотической направленности. Многие школьники будут нести заранее приготовленные для участия в акции большие портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или бывших тружеников тыла, а также импровизированные флаги воинских частей времен СССР и современные полотнища Российской Федерации, а также плакаты патриотического содержания. Стоит отметить, что торжественное шествие возглавит глава района Сорока Евгений Васильевич — участник боевых действий, орденоносец, полковник запаса. Планируется, что по окончанию праздничного парада его участники не станут расходиться, начнется неформальное общение молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий в локальных военных конфликтах. На отдельных импровизированных площадках пройдут концертные выступления школьников, которые исполнят песни и прочитают патриотические стихи. Неформальное общение младшего и старшего поколения с концертными выступлениями продлится до 14:00 часов.

Праздничный парад учащихся общеобразовательных учреждений

Мероприятие в районе Солнцево направлено на сохранение богатых традиций и культуры нашей страны, развитие патриотического духа и нравственности у населения, прежде всего, у юношества, укрепления единства, связи и преемственности поколений, воспитания чувства глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны, ветеранам. Время проведения торжественного шествия праздничного парада по Солнцевскому проспекту выверено, меняться не будет. После этого с 13.30 до 15.00 часов в сквере у Центрального пруда возле памятника с Вечным огнём планируется провести митинг. А с 15.00 до 22.00 часов на площадке у кинотеатра «Солнцево» состоится праздничная тематическая социально-культурная программа. По предварительным оценкам, в ней примут участие порядка 1300 жителей разного возраста района Солнцево. Кроме того, 13 мая с 13.00 до 15.00 часов в помещении детской библиотеки № 222 на улице Богданова,14 пройдет театрализованное представление для ветеранов района Солнцево «Каждое имя в памяти и сердце», в котором примут участие 80 человек. Перед участниками мероприятия выступят члены студий актерского мастерства и клуба авторской песни.

Торжественный праздник в Можайском районе

2. Второе одно из особо значимых мероприятий на территории Западного административного округа также будет посвящено наиболее важной дате — 73-й годовщине Великой Отечественной войны. Торжественный праздник состоится в Можайском районе. Акция будет организована непосредственно в день праздника 9 мая, в парковой зоне, возле Беловежского пруда, на пересечении улиц Беловежская и Вяземская, с привлечением более 500 участников. Время проведения с 12.00 до 15.00 часов. Возрастные ограничения: от школьников младших, средних и старших классов до пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие начнётся с торжественного митинга, минуты молчания по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Продолжат акцию выступления главы и других руководителей района, представителей префектуры ЗАО, почётных ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных военных конфликтов. Между выступлениями будут организованы концертные номера патриотической направленности. Затем со своими специально подготовленными программами выступят творческие коллективы ГБУ «Детский центр „Отражение“, участники районной художественной самодеятельности старшего поколения. Исполнят песни, а также стихи собственного сочинения ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных военных конфликтов. Затем возле Беловежского пруда для детей и подростков будут организованы викторины по знанию истории и событий Великой Отечественной войны и других славных страниц нашей страны, а также будут проводиться игры и различные соревнования. Для молодежи запланировано проведение квеста по теме Великой Отечественной войны с акцентом на Битву за Москву. Также здесь будут действовать различные мастер-классы, организованы игровые площадки для детей различных возрастов.

Траурный митинг на аллее славы на востряковском кладбище

3. 4 мая с 12.00 до 13.00 часов На Аллее Славы Востряковского кладбища состоится митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны. В акции примут участие учащиеся, а также ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных военных конфликтов, представители общественности и другие жители сразу трёх районов ЗАО: Тропарёво-Никулино, Очаково-Матвеевское, Раменки — всего более 300 человек. К могилам павших за свободу и процветание Отечества и обелиски возложат венки и цветы. 9 мая с 13.00 до 17.00 часов в районе Тропарево-Никулино будет организован большой концерт с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, затем состоится спортивно-развлекательная программа. Прогнозируется, что его зрителями станут более 800 жителей Тропарёво-Никулино и соседних районов ЗАО. На сцене открытой площадки ТРЦ „Фестиваль“ на Мичуринском проспекте выступят как районные, так и приглашенные известные музыкальные, танцевальные, хореографические творческие коллективы, а также популярные артисты эстрады. Затем будет организована спортивно-развлекательная интерактивная программа с участием аниматоров. В том числе будет задействован батут, гигантский дартс, электронный тир, для детей начнут работать уникальные игровые станции.

Концертная и спортивная программа, которую организует Центр досуга „Ровесник“.

4. В районе Раменки 9 мая с 12.00 до 15.00 состоится большая концертная и спортивная программа, которую организует Центр досуга „Ровесник“. Планируется, что в ней примут участие более 200 жителей района различных возрастов. Программа состоится на открытой площадке в парке у Китайского посольства. Мероприятие начнётся с выступления солистов и творческих коллективов с номерами и программами патриотической направленности. Затем начнут работать аниматоры, будут действовать различные аттракционы, проводится викторины, эстафеты, подвижные игры, спортивные соревнования, для детей младшего возраста организуется конкурс „Мы за мир“.