Жителей Петрозаводска ждет «Спортивное космическое утро»

В День космонавтики состоится пробежка по городской набережной.

В честь Дня космонавтики 14 апреля в 11:00 жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к пробежке по городской набережной.

В рамках «Спортивного космического утра» жителям предлагают познакомиться с этим видом физической активности, узнать о карельскихбеговых стартах 2018 года. Также петрозаводчане смогут принять участие в лотерее и пообщаться с единомышленниками за чашкой карельского чая.

Организаторы ждут беговые сообщества, клубы города и всех любителей. Начало в 11:00 от ротонды на набережной. Подробности можно узнать в группе Космическое спортивное утро 14/04/2018. Участие в мероприятии бесплатное!