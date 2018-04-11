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Жителей Петрозаводска ждет «Спортивное космическое утро»
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Жителей Петрозаводска ждет «Спортивное космическое утро» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В День космонавтики состоится пробежка по городской набережной.
В честь Дня космонавтики 14 апреля в 11:00 жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к пробежке по городской набережной.
В рамках «Спортивного космического утра» жителям предлагают познакомиться с этим видом физической активности, узнать о карельскихбеговых стартах 2018 года. Также петрозаводчане смогут принять участие в лотерее и пообщаться с единомышленниками за чашкой карельского чая.
Организаторы ждут беговые сообщества, клубы города и всех любителей. Начало в 11:00 от ротонды на набережной. Подробности можно узнать в группе Космическое спортивное утро 14/04/2018. Участие в мероприятии бесплатное!
По материалам: ptzgovorit.ru
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