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В Самарской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клещей
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В Самарской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клещей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, целях предотвращения укусов и предупреждения заражения инфекциями через укусы клещей в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки в парках скверах, на участках леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищах, в летних лагерях для детей, на туристических базах и др. В 2018 году запланировано обработать против клещей около 3,6 тыс. га.
За истекший период 2018 года в регионе против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано почти 4,8 тыс. человек, что почти на 2,4 тыс. человек больше, чем в прошлом году.
Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», по адресу г. Самара, ул. Митирева, 1.
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