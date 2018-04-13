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В Твери открыли мемориальную доску автору музыки гимна СССР Александрову
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В Твери открыли мемориальную доску автору музыки гимна СССР Александрову 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ТВЕРЬ, 13 апр — РИА Новости. Власти Верхневолжья в пятницу — в день 135-летия со дня рождения народного артиста СССР, автора музыки гимна СССР и России Александра Александрова — открыли мемориальную доску в доме в Твери, в котором композитор жил с 1906 по 1918 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Твери в память о выдающемся деятеле культуры Александре Александрове, который являлся регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора, открыли мемориальную доску. Александр Александров очень много внес в музыкальную культуру России в целом и Твери в частности. Именно здесь он сформировался как мастер. Очень символично, что сейчас идет воссоздание Спасо-Преображенского собора, 2018 — знаковый год для Тверской области, это год 700-летия подвига основателя собора, святого благоверного князя Михаила Тверского", — сказал на церемонии открытия мемориальной доски заместитель председателя правительства региона Андрей Белоцерковский.
На церемонии выступил находящийся на гастролях в городе мужской хор Валаамского монастыря.
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