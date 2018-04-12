В Твери установят мемориальную доску в память об авторе гимна России Александрове

ТАСС , 12 апреля. Мемориальную доску в память о композиторе Александре Александрове решено установить в Твери, где он жил и работал. Такое решение принято депутатами городской думы.

"Депутаты на заседании постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту единогласно приняли решение об увековечивании памяти великого музыканта и дирижера Александра Васильевича Александрова. Установить мемориальную доску планируется на доме по улице Ивана Седых в самом центре города", — сказали в пресс-службе гордумы.

Музыкант Александров начинал свою карьеру в Твери в качестве регента архиерейского хора. «Александр Васильевич спустя всего пару лет стал самой значимой фигурой в музыкальном мире города. Ни одно учебное заведение города не обходилось без хоровых уроков регента, будь то мужская классическая гимназия или школа Морозовской фабрики. В 1913 году на помостах зала Общественного собрания Александров организовал постановки мировой классики — „Пиковая Дама“ и » Евгений Онегин " П. И. Чайковского, «Фауст» Ш. Гуно, «Жизнь за царя» М. И. Глинки", — сказали там.

Также Александров основал в Твери первую музыкальную школу, где обучались взрослые и дети. «Из Твери Александр Александров уехал в Москву, где создал Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии. Он стал известнейшим композитором. На его счету немало известных музыкальных произведений, в том числе „Священная война“ и гимн Советского Союза, а ныне гимн России», — напомнили в гордуме.