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Москвичи почтили память погибших узников фашистских концлагерей
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Москвичи почтили память погибших узников фашистских концлагерей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей москвичи возложили цветы к памятнику «Трагедия народов» у музея Победы на Поклонной горе, почтив память погибших в концлагерях, передает в среду корреспондент РИАМО.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно отмечается 11 апреля в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
«Для нас это второй день Победы. Для нас это вторая жизнь, в этот день мы второй раз родились. В этот день 73 года назад мы впервые почувствовали, что живы», — сказала председатель Общества бывших несовершеннолетних узников фашизма Лидия Слезкина.
По словам одного из организаторов, всего на мероприятии присутствовало 320 бывших узников фашистских концлагерей, которые также приняли участие в открытии новой экспозиции в музее Победы. В музее представили фотографии памятников узникам концлагерей из разных стран.
Также на мероприятие приехала делегация из немецкого Дрездена, члены которой помогают бывшим узникам концлагерей и занимаются поиском могил немецких солдат на территории России.
«Я уже третий раз в Москве. Спасибо, что пригласили. Два года назад я ездил в Петербург, там погибло много людей во время войны. И мы стараемся найти тела как русских, так и немецких солдат. Мы помогаем как узникам, так и беженцам. Я надеюсь, вы видите, что мы занимаемся хорошими делами, чтобы вы больше не думали о немцах плохо», — сказал один из членов делегации.
Делегация из Дрездена подарила бывшим узникам концлагерей белые искусственные розы — символ сопротивления фашизму в Германии.
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