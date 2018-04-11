Лечебная керамика для людей старшего поколения

В творческой мастерской «Гармония» в ТЦСО «Ясенево», филиал «Теплый Стан», для москвичей старшего возраста работает кружок норвежской керамики.

В кабинете кружка «Гармония» нет свободных мест: Нина Баранова только что закончила мастерить икону святого Николая Чудотворца. Тамара Жучкина прорисовывает линии на цветах и листьях. А Наталья Основская, художник по образованию, лепит ангелочка. На занятие пришли как новички, так и те, кто занимается керамикой больше десяти лет.

— Наши занятия не только развивают мелкую моторику, но и лечат, например, остеохондроз пальцев, — говорит руководитель кружка Ольга Скобкина.

Благодаря мастерской холлы ТЦСО украшают керамические куклы, апельсиновые и лимонные деревья, городские пейзажи.

— Мы периодически проводим выставки, — добавляет Ольга Павловна. — Поэтому новые работы мастерим без остановки!

СПРАВКА

Норвежская керамика — это техника изготовления изделий, которую отличает яркость и использование пластического декора. Она имеет лаконичные формы и обтекаемые силуэты. Фигуры делают из соленого теста и высушивают на солнце или обжигают в печи.