В Казани реконструируют ДК им. Саид-Галиева

ДК им. Саид-Галиева, расположенный на ул. Советской, 18, реконструируют в Казани, сообщает пресс-служба исполкома.

Дворец культуры был построен в 1959 году. Здание площадью 6,2 тыс. кв. м является вновь выявленным объектом культурного наследия сталинской эпохи. В ДК занимаются порядка 3,5 тысяч жителей поселков Дербышки, Киндери, Аки, Сосновка, Нагорный, Большие и Малые Дербышки, Научный городок, Ветеринарный городок.

В ДК им. С. Саид-Галиева расположен Музей боевой и трудовой славы поселка Дербышки. В нем хранятся уникальные фотографии, сделанные с негативов военного времени, а также личные предметы, оптические приборы и документы, свидетельствующие о строительстве завода КОМЗ, его работе в военное время. После капитального ремонта планируется организовать отдельную экспозицию в честь Саид-Галиева, а также сделать музей общедоступным.

Сейчас во дворце культуры идут предпроектные работы: экспертиза, выявление предметов охраны. Реконструкцию планируется завершить к 100-летию образования ТАССР, которое отпразднуют в 2020 году.