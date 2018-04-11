Вячеслав Марычев: самый странный депутат в истории Госдумы

Депутат Госдумы РФ I созыва (1993 — 1995 гг.) Вячеслав Антонович Марычев имел прозвище «актер Государственной думы». Самое интересное, что он, в отличие от других «артистов»-депутатов, в свое время получил профессиональное актерское образование и даже некоторое время практиковался на подмостках провинциального музыкально-драматического театра. Политической славы В. А. Марычев не снискал, и 12 лет назад умер в забвении, будучи парализованным и онемевшим в результате повторного инсульта.

Начало артистической карьеры

Галина Старовойтова, Александр Невзоров, После школы будущий политик отслужил в армии и потом два года отработал на московском заводе токарем. Окончил актерское отделение при Ленинградской государственной консерватории. В конце 60-х годов работал в Петрозаводском театре музыкальной комедии. Затем отучился в школе ВЦСПС по специальности «организатор-методист высшей квалификации». В ленинградском ДК сталепрокатного завода в 80-х годах его директор В. А. Марычев организовал выступления таких начинающих российских политиков, как Владимир Жириновский Анатолий Собчак . Главным героем данных выступлений стал опальный в то время Борис Ельцин

Основатель «марычевизма»

Государственная дума РФ I созыва была избрана в декабре 1993 года. Как говорили многие депутаты того времени, в Госдуму чуть ли не сразу после расстрела парламента танками могли пойти только «революционные романтики», остальные элементарно боялись. Один из лидеров состава Центрального комитета ЛДПР 90-х Алексей Митрофанов называл Марычева символом того времени. Газета «Московская правда» в 1995 году писала: «В уходящей Думе имело место целое явление, которое можно обозначить как „марычевизм“, имея в виду не только „художества“ самого Марычева, но и драки, таскание женщин за волосы, брань лидеров фракций, неприличную критику в адрес правительства». [С-BLOCK] Спикер тогдашнего созыва Госдумы Иван Рыбкин вспоминал, что «там можно было с ума сойти; некоторые депутаты даже в зал заседаний ходили с оружием». Эскапады Марычева сбивали повестку дня, и многим депутатам доставляли радость: страна переживала невероятно трудное время, то война в Чечне, то импичмент Президенту, то проблемы с продуктами питания. Марычев же был бесплатным цирком в одном лице, «разряжал обстановку». Депутат от ЛДПР Госдумы I созыва Александр Невзоров говорил, что уже на первом заседании федерального заксобрания Вячеслав Антонович «пошумел». Марычева называли «политическим фриком», «Иванушкой-дурачком» и просто клоуном — все эпитеты, характеризующие этого депутата в СМИ и массовом сознании, были уничижительными. По мнению Невзорова, Вячеслав Антонович в этом качестве тогда никому не был нужен. Лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов подтверждал, что в душе Марычев был актером, и Госдума тогда предоставила ему прекрасную возможность выступить на политической авансцене с многомиллионной аудиторией. Марычев не мог предложить серьезной программы, выдвинуть толковый законопроект по выходу из кризиса, поскольку не разбирался ни в экономике, ни в международной, ни и во внутренней политике. А. Невзоров вспоминал, что Вячеслав Антонович не понимал никаких политических парадигм, и поначалу даже не знал значения слова «геополитика». Он решил привлекать внимание простых людей при помощи эпатажа. [С-BLOCK] В июне 1994 года Марычева на месяц лишили права голоса: во время обсуждения законопроекта о борьбе со СПИДом он заявил, что одна из депутатов, находившаяся на тот момент в Голландии, может вернуться оттуда зараженной и пускать ее в Думу нельзя. Однако это поведение являлось лишь «маской» Марычева, скрывавшей многие важные факты из его жизни, которые большинству обывателей были не известны. К примеру, мало кто знал, что у Владимира Анатольевича в первую Чеченскую кампанию в 1993 году в Грозном пропал сын Игорь. Марычев пытался выходить на Дудаева и Масхадова, но безуспешно. До своей смерти эпатажный депутат надеялся, что его ребенок жив.

«Другой» Марычев

В феврале 2001 года в дверь однокомнатной «хрущевки» Марычева ворвались неизвестные. Трое мужчин сильно избили Вячеслава Антоновича. По словам знакомой Марычева Людмилы Самойловой, бывшему депутату Госдумы и действующему депутату Санкт-Петербургского муниципального совета выбили зубы, гематомы от побоев были по всему телу. В СМИ начали распространяться версии, что Марычев «перешел дорогу каким-то мощным силам». Александр Невзоров пояснил, что его бывший коллега по Госдуме «неоднократно переходил дорогу представителям зарождающегося бандитского бизнеса». По одной из версий, Марычев вскрыл некие квартирные махинации в муниципалитете. На то, что нападение было заказным, в частности, указывает тот факт, что преступники ничего из его квартиры не украли. [С-BLOCK] Этим разборкам предшествовали конфликты в ЛДПР (в 1994 году Владимира Анатольевича исключили из партии, обвинив в «нарцисцизме»). В дальнейшем Марычев безуспешно пытался закрепиться на политическом поприще, неоднократно баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, работал в «Трудовой России» Анпилова, создавал антипутинское движение. … После избиения неизвестными В. А. Марычев не оправился, и к активной политической деятельности больше не возвращался. Спустя некоторое время его настиг второй инсульт, вызвавший односторонний паралич и потерю речи. Спустя 4 года В. А. Марычев, неоднократно за это время впадавший в кому, умер.