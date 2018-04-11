Найди отличия: звездные дочки и матери в одинаковом возрасте

Свои первые роли Ксения сыграла еще до двадцатилетия: в 1991-м с ее участием вышел фильм Дмитрия Астрахана «Изыди!», в 1993 — «Русская невеста», годом позже — «Прохиндиада 2». Аглая повторять биографию мамы не планировала — мечтала стать политологом. В своем дебютном сериале «После школы» девушка снялась практически случайно: приехала в Таллин, чтобы посидеть с маленькой сестренкой, — здесь-то ее заметили режиссеры Пресняковы, предложив сначала эпизодическую, а затем расширенную роль. И закрутилось. Несмотря на внешнее сходство со знаменитой мамой, Тарасову в киносреде поначалу не узнавали: «Фамилия Раппопорт звучит, по-моему, намного красивее, чем Тарасова, но так я подарила самой себе возможность добиваться всего самостоятельно. В последнее время я вижу, что на пробах не знают, чья я дочь», — рассказывала артистка несколько лет назад. Теперь же имя Аглаи на слуху — особенно после фильма «Лед», где Раппопорт и Тарасова снялись вместе — в роли дочки и матери, конечно.

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова. (Возраст — около 20 лет). Фото: кадр из фильма «Русская невеста», instagram.com/aglayatarasova

Звезда «Гардемаринов» признается, что в красавице-дочери себя молодую не узнает: на фотографиях актрисы похожи, но в жизни — абсолютно полярные. «Разные и по характерам, и по мироощущению, во всем. Ну, можем синхронно что-то сказать. И юмор у нас, может, похож. А так она по характеру — словно старше меня». Мама и дочь особенно сблизились, когда в 2004-м вернулись из Литвы в Москву, — переходный возраст Агнии не разрушил доверительные отношения. С возрастом Агния и Татьяна стали практически неразлучны как в работе (женщины вместе снимались в кино, играли в спектакле «Заговор по-английски», вели шоу «Это моя мама»), так и в жизни: Дитквоските звала маму с собой на роды, а после развода с Алексеем Чадовым стала жить в одном доме с родительницей и братом Домиником — и без конфликтов!

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските. (Возраст — чуть меньше 30 лет). Фото: кадры из фильмов «Над темной водой»; «Танцы насмерть»

В конце прошлого года Кристина снимала клип на песню «Фарс» и в процессе работы примерила на себя образ знаменитой матери. Певица облачилась в черное мешковатое платье-пиджак и ботфорты, а также поработала над прической — белокурые локоны заменила пышная копна волос. И вуаля, перед поклонниками предстала копия Примадонны. «Очень на Пугачеву похожа», «Да, здесь Кристина копия мамы», «Приняла за Аллу Борисовну. Класс! Так похожи», — принялись комментировать подписчики певицы. Предвкушаем новую волну обсуждений, ведь сходство артисток еще более заметно на архивных фотографиях, где Кристине и Алле Борисовне около 30 лет.

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. (Возраст — 27-30 лет). Фото: кадр из фильма «Фара»; Globallook

Таисия — дочь Меньшовой и ее супруга Игоря Гордина — абсолютная папина дочка: девочка унаследовала отцовские черты лица. Сама же Юлия куда больше напоминает маму Веру Алентову в молодости. Увы, сейчас сходство заметить непросто — лицо 76-летней артистки превратилось будто в чужую маску. Кстати, Юлия — отражение мамы не только в вопросах внешности. Телеведущая в точности повторила семейный сценарий родителей, когда на четыре года рассталась со своим мужем — так же происходило и в браке Меньшова и Алентовой. Обе пары сумели пережить кризис и теперь год за годом отмечают годовщины. И, конечно, встречаются всей семьей: так, новогодние каникулы звездные родственники провели «в полном составе».

Вера Алентова и Юлия Меньшова. (Возраст — около 40 лет). Фото: кадр из фильма «Время для размышлений», Globallook

Молодость Людмилы Ивановны связана не с шоу-бизнесом, но с культурой: женщина закончила консерваторию, преподавала вокал в Институте культуры, руководила фольклорными ансамблями. Первый супруг Порывай также трудился хормейстером, потому дочери пары Ирина и Наташа с детства полюбили музыку, устраивали семейные концерты и принялись штурмовать шоу-бизнес в качестве певиц. На этом сходства — и в карьере, и в характере — между сестрами заканчиваются. Если Ира росла тихой и покладистой, то Наталья с малых лет не любила ограничения свободы и добивалась своего. «Она вообще полная моя копия — самостоятельная, деятельная, -говорит Порывай о младшей дочери. — Поэтому я и бываю недовольна ее поступками, вижу ее недостатки. Она — это я, только на 27 лет моложе».

Людмила Порывай и Наташа Королева. (Возраст — около 30 лет). Фото: личный архив ( kp.ru ), Globallok

Ксения все больше напоминает Ирину Ивановну именно с годами. В детстве черты знаменитой мамы в Ксюше проявлялись куда меньше — не любила девочка и публичную профессию своей родительницы. «Видимо, меня вообще некуда было девать, — вспоминает Алферова о своем кинодебюте. — Поэтому мама взяла меня на съемки. В кадре нужна была девочка. Снимали в стеклянном подъезде, кто-то стоял, смотрел, я стеснялась жутко… А с родителями играть — это хуже некуда. На первых съемках меня мама довела до слез». Девушка отучилась на юриста, но актерские гены напомнили о себе — тогда Ксения поступила в школу-студию МХАТ и пошла по пути матери.

Ксения и Ирина Алферовы. (Возраст — около 40 лет). Фото: instagram.com/ksenialferova, кадр из фильма «Ночные забавы»

Исключительный случай в нашей подборке. Чтобы заметить явное сходство между мамой и дочкой, нужно смотреть на них в реальной жизни, а не на архивных фотографиях — но не будем отступать от правил. В свои 26-27 Валерия ненадолго перевоплотилась в брюнетку, чем добавила себе лет так десять. Нынешний образ освежает и идет женщине куда больше — а ей на днях исполнится 50! Порой, по мнению поклонников, Валерия выглядит ровесницей Ани и почти ее сестрой — особенно если блондинки выйдут в свет с одинаковыми прическами. С характером — совсем другая история. Никто из трех наследников певицы не стал ее повторением: Шульгина, например, унаследовала от знаменитой родительницы доброту и доверчивость, а вот вспыльчивостью больше напоминает Иосифа Пригожина

Валерия и Анна Шульгина (Возраст — 23-27 лет). Фото: кадр из клипа «Самолет», instagram.com/anna_shulgina