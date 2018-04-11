В Бронницах устроят праздник в честь дня рождения Лео Месси

Подмосковный минспорт сообщил, что ко дню рождения капитана сборной Аргентины Лео Месси в Бронницах организуют праздник.

Слова главы подмосковного минспорта Ивана Изотова приводит «Чемпионат». Напомним, что в качестве базового города на мундиале «альбиселесте» выбрали подмосковные Бронницы. Аргентинцы сыграют в одной группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.

Иван Изотов заявил, что в честь 31-го дня рождения легенды аргентинского футбола Лео Месси, который он встретит в подмосковных Бронницах, в городе будет организован праздник: «Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести всё меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома».