В Ижевске Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской Республике приняла участие в заседании Общественного совета

В Ижевске прошло выездное заседание Общественного совета при Ижевском линейном отделе МВД России на транспорте с участием Уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольги Авдеевой

Данное мероприятие организовано по инициативе председателя Общественного совета Сергея Агеева , начальника Горьковского регионального центра безопасности по Ижевскому региону ГЖД ОАО «РЖД» . Заседание прошло в учебно-тренировочном центре Горьковской железной дороги на сортировочной горке станции Агрыз.

Основной темой повестки совета стало обсуждение вопроса по обеспечению безопасности несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса. Заместитель начальника линейного отдела подполковник полиции Эдуард Шибанов подробно рассказал о работе линейного отдела по профилактике травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних. Ольга Авдеева предложила в своем выступлении усилить меры по обеспечению безопасности жизни детей. Общественники ознакомились с данными Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике, связанными с причинами детской смертности и преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской Республике также объявила о начале акции «Безопасное детство» по выявлению в населенных пунктах опасных для жизни детей местах. По мнению Ольги Авдеевой, в настоящее время необходимо особое внимание уделить новому этапу движения наставничества, использовать различные методы профилактики.

В завершении мероприятия по учебному центру была проведена экскурсия для представителей Общественного совета при Ижевском ЛО МВД России на транспорте. Участники мероприятия благодаря практическим занятиям смогли на личном опыте убедиться в том, что, находясь на объекте повышенной безопасности, ни в коем случае нельзя забывать о правилах поведения.