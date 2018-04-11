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Лекция-концерт пройдет в Территориальном центре социального обслуживания на Якиманке
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Лекция-концерт пройдет в Территориальном центре социального обслуживания на Якиманке 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 10 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Таганский», филиал «Якиманка», организуют лекцию-концерт «Пушкин.. Пушкин.. Пушкин..». Мероприятие пройдет 13 апреля.
— Ведущей будет Галина Куничкина. Она лауреат международных конкурсов, играет на фортепиано, — сообщила организатор культурных мероприятий учреждения Лариса Чорная.
Она отметила, что на концерте прозвучат произведения на скрипке. Пришедшие услышат классические композиции, стихи Александра Пушкина и рассказ об интересных фактах из биографии великого поэта.
Концерт начнется в 12:00 и продлится около часа. Вход свободный.
ТЦСО в районе Якиманка находится по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9.
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