Лекция-концерт пройдет в Территориальном центре социального обслуживания на Якиманке 

Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Таганский», филиал «Якиманка», организуют лекцию-концерт «Пушкин.. Пушкин.. Пушкин..». Мероприятие пройдет 13 апреля.
— Ведущей будет Галина Куничкина. Она лауреат международных конкурсов, играет на фортепиано, — сообщила организатор культурных мероприятий учреждения Лариса Чорная.
Она отметила, что на концерте прозвучат произведения на скрипке. Пришедшие услышат классические композиции, стихи Александра Пушкина и рассказ об интересных фактах из биографии великого поэта.
Концерт начнется в 12:00 и продлится около часа. Вход свободный.
ТЦСО в районе Якиманка находится по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9.