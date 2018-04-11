Космическая неделя началась в Центре развития творчества детей и юношества «Пресня»

Тематические мероприятия приурочили ко Дню космонавтики.

По словам Елены Мочаловой, педагога-организатора учреждения, Неделя технического творчества завершится 15 апреля.

— В рамках цикла мероприятий пройдут открытые занятия по программированию и прототипированию. Состоится небольшая выставка авиакосмической техники. С нашими гостями побеседуют на тему «Программирование игр на Unity3d». Кроме того, для всех желающих пройдет мастер-класс по авиамоделированию, — перечислила Елена Мочалова.

Она дополнила, что гостям расскажут о новинках из мира робототехники.

Вход свободный.

Гостей ждут по адресу: улица Дружинниковская, дом 9, строение 2.