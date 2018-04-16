В Музее космонавтики уточнили данные об украденной тренировочной барокамере

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты, украли с парковки в Москве. С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов. По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже, подозреваемых ищут. В барокамере могли тренироваться первые космонавты — Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов.

"Барокамеру действительно украли из реставрационных мастерских в Строгино. Сейчас ведется следствие. Деталей мы сами не знаем, они не разглашаются. Сейчас многие СМИ написали, что в барокамере тренировался Гагарин, Гречко, Титов, но на самом деле мы этого не знаем, атрибуция только велась, и кто в ней тренировался, еще не установлено", — рассказали в пресс-службе музея.

Там подчеркнули, что стоимость ущерба сейчас определить невозможно, так как «цена барокамеры будет зависть от того, кто тренировался в ней».