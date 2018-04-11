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Coachella, не вставая с дивана: главный музыкальный фестиваль проведет прямую трансляцию
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Coachella, не вставая с дивана: главный музыкальный фестиваль проведет прямую трансляцию 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
В эти выходные в Калифорнии пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Коачелла.
Впрочем, это не повод в срочном порядке занимать у родственников, друзей и коллег 500–5000 долларов на входной билет. В этом году любой желающий сможет посмотреть мероприятие, не вставая с мягкого дивана — Коачелла проведет лайфстрим на официальном YouTube канале фестиваля. Трансляция появится 13 апреля.
Участниками Коачелла’18 будут поп и хип-хоп исполнители. Хэдлайнерами фестиваля выступят The Weeknd, Бейонсе и Eminem.
Публикация от Marshall Mathers (@eminem) 2 Янв 2018 в 5:41 PST  Фестиваль по традиции пройдет в городе Индио, штат Калифорния, расположенном в долине Коачелла. Даты проведения: два уикенда подряд — 13–22 апреля.
Коачелла — неформальный вариант светского мероприятия. Фестиваль не пропускают знаменитости и известные блогеры с целью попасть в объективы в детально обдуманных бохо-образах. Инди, бохо и грандж — удачные стилистические решения для уикенда на самом супер-модном американском фестивале весны.
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