Coachella, не вставая с дивана: главный музыкальный фестиваль проведет прямую трансляцию

В эти выходные в Калифорнии пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Коачелла.

Впрочем, это не повод в срочном порядке занимать у родственников, друзей и коллег 500–5000 долларов на входной билет. В этом году любой желающий сможет посмотреть мероприятие, не вставая с мягкого дивана — Коачелла проведет лайфстрим на официальном YouTube канале фестиваля. Трансляция появится 13 апреля.

Публикация от Marshall Mathers (@eminem) 2 Янв 2018 в 5:41 PST Фестиваль по традиции пройдет в городе Индио, штат Калифорния, расположенном в долине Коачелла. Даты проведения: два уикенда подряд — 13–22 апреля.

Коачелла — неформальный вариант светского мероприятия. Фестиваль не пропускают знаменитости и известные блогеры с целью попасть в объективы в детально обдуманных бохо-образах. Инди, бохо и грандж — удачные стилистические решения для уикенда на самом супер-модном американском фестивале весны.