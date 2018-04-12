Конкурс ко Дню Победы «Солдатский платок» стартовал в Рязанском районе

В центре культуры «Спутник», который находится в Рязанском районе, стартовал конкурс «Солдатский платок», посвященный Дню Победы. Как рассказала художественный руководитель учреждения Гузяль Шигапова , для участия необходимо собрать информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны — и представить ее в творческой форме.

— Собранные данные с помощью фломастера, маркера или вышивки, аппликации следует нанести на лоскут однотонной материи любого цвета размером 40 на 40 сантиметров. Также платки можно украсить георгиевскими лентами и другим декором военной тематики. Готовые платки будут принимать в центре культуры до 30 апреля. Также здесь организуют выставку работ, авторы лучших платков получат подарки, — добавила Гузяль Шигапова.

Центр культуры «Спутник» находится по адресу улица Яснополянская, дом 3, корпус 1. (мю)