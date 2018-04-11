Фотовыставки, готовые удивить москвичей перед «Фотобиеннале-2018»

В подвале Манежа открылось сразу несколько фотовыставок, предваряющих главное фотографическое событие в Москве — ХII Международный месяц фотографии «Фотобиеннале-2018». «ВМ» осмотрела фотовыставки и рискнула рассказать, что именно стоит посмотреть.

Самая масштабная фотовыставка — «Первополосные и закулисные» кадры фотослужбы издательского дома «КоммерсантЪ» — причем период времени от самого начала, когда первая в СССР частная газета организовала свою независимую фотослужбу до настоящего времени. Яркие моменты «лихих 90-х» показанные через объективы фотографов Анатолия Сергеева , Константина Корнешова, Эдди Оппа, Владимира Додонова и Василия Шапошникова (оба фотографа к сожалению уже умерли) своими черно-белыми снимками и жестким подходом к съемке дают молодым понять — как оно было, в тех «лихих».

Однако самая интересная выставка — «Тысячи солнц» куратора Александра Михальченко. В эту экспозицию вошло 114 документальных снимков ядерных испытаний, произведенных в США с 1946 по 1962 годами. Красивые и страшные фотографии мощных ядерных взрывов впечатляют. Александр — студент московского географического факультета МПГУ.

— Я готовил ее более шести лет — года три собирал фотографии, еще три — думал, как ее показывать людям, — сказал Александр Михальченко «ВМ», — эти снимки одновременно и красивые, и страшные. Удивительно, но сегодня, когда возможен ядерный конфликт между США и всем миром, выставка стала актуальной как никогда. Фотографии я доставал с трудом — из самых разных архивов. У большинства снимков нет авторства, да и делались они не с художественной, а с документальной целью. Каждый снимок точно подписан где, когда и какой мощности был взрыв. Надеюсь, что больше таких фотографий не будет — наземные взрывы больше не производятся. Одна из самых страшных фотографий — где американские военные с улыбкой на лице собираются разрезать праздничные торт, выполненный в виде… ядерного взрыва. Фотография 1946 года показывает, что ядерная война тогда была очень возможна.

Есть на выставке в Манеже и привет из СССР. Московский фотограф Дмитрий Лукьянов , совместно с группой товарищей — Ольгой Ивановой , Михалом Соларски, Натальей Куприяновой, Рене Фицек объездили бывшие советские санатории и сделали большой фотопроект «Каникулы в советских санаториях». Творческая группа объездили 13 стран — когда-то республик Советского Союза, где до сих пор еще работают самые известные с советских времен санатории. Удивительно, но многие из них по-прежнему работают и в них много отдыхающих.

— Я взял на себя всю Российскую часть — кто-то хотел в Казахсатн, кто-то Молдову, — сказал Дмитрий Лукьянов. — Я ездил на скромном кроссовере, с собой вожу много оборудования — но часто использую два мощных осветителя по 600 диодов. Я постарался не разрушать существующую интимную обстановку. Изначально наша идея была для фотокниги — здесь, скорее я снимал как исследование развлекательного характера. Мы старались не снимать руины и не сильно иронизировать — так, в легкую. Был еще и этический вопрос — раз нас туда пустили и там можно снять много трэша. Мы скорее старались передавать именно атмосферу. Я посетил Ивановской области, на Кавказких минеральных водах, Сочи, Гаргры, Кисловодск, Ессетнутки — везде, где еще остались старые советские санатории. Но мы выбирали именно рабочие и с какой-то архитекутрной идеей. Снимали мы это год и еще два года это все готовили. И вот результат — участие в «Фотобиеннале», а английское издательство выпустило книгу.