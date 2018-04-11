Престиж работы «на земле»

Портал «Активный гражданин» вновь предложил москвичам выбрать лучших сотрудников городских поликлиник — участковых терапевта, педиатра и детскую медицинскую сестру. Врачам ставят «отметки» по десятибалльной системе — от единицы до десяти. Лучших назовут по наивысшему среднему баллу. Этот конкурс становится традиционным, голосование проводится уже в третий раз.

Главный плюс всей этой затеи — в поднятии престижа участковых специалистов. Работать с людьми вообще не просто, а в поликлинике — так уж повелось с советских времен — врачи завалены еще и чисто бумажной работой (постепенный переход на электронный документооборот сути не меняет, приказов Минздрава никто не отменял). Да и в обществе принято считать, что лучшие специалисты работают в больницах, частных клиниках, где угодно, но только не на участке. Несмотря на достойные зарплаты, текучка кадров в поликлиниках сохраняется. Там, где в идеале врач должен знать каждого больного в лицо, пациенты порой не успевают запомнить лицо своего участкового доктора. И очень правильно, что конкурс, итоги которого торжественно подведут в День медицинского работника, определяет лучших среди работающих «на земле», на переднем крае медицинского фронта. Да и врачи лишний раз вспоминают, что главное мерило их работы — благо пациентов, а не похвала руководства или безукоризненная ведомственная отчетность.

Другое дело, что и переоценивать результаты голосования не стоит. Ведь пациент видит внешнее — внимательность врача, его доброжелательность, но не квалификацию. Не будем же мы о мастерстве хирурга судить по его разговору с больным перед операцией. Самоуверенность не всегда отличишь от глубоких знаний, а дежурную улыбку — от неравнодушия. Впечатления больных во многом зависят и от условий работы врача. Если он один на два участка, то очередь у кабинета выстраивается неизбежно, прием приходится вести возможно быстрее, а там и до жалоб недалеко… Не стоит сбрасывать со счетов и уровень поликлиники, то, как налажена работа в целом. А еще можно ненавязчиво просить больных поддержать своих участковых. По результатам прошлогоднего конкурса два из трех лучших участковых терапевтов представляли одну поликлинику! А в столице, между прочим, свыше 220 амбулаторий. Наверняка победители конкурса — прекрасные специалисты, но, согласитесь, такое торжество одного медучреждения невольно заставляет задуматься.

Возможно, есть смысл в корректировке условий этого состязания. После голосования проводить, скажем, дополнительное тестирование 50 лучших врачей. И уже по общим результатам определять победителей. А еще — установить им надбавки к зарплате, по аналогии со специалистами, получающими статус «московский врач». Это и значимость конкурса поднимет, и простимулирует врачей повышать свою квалификацию.