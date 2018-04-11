В Орле с вдохновением снова убили Жанну д’Арк

Накануне, 10 апреля, в «Свободном пространстве» состоялась премьера трагического фарса по мотивам пьесы Стефана Цанева «Вторая смерть Жанны д’Арк». Произведение для тех, кому «за 18», и не только из-за натуралистической сцены насилия, но из-за вопросов, которые поднимают каждое новое слово, каждая страстная реплика. Смешно, грустно, страшно …

В темном сыром подземелье Орлеанская дева и спасительница Франции репетирует отречение. Завтра она или будет сожжена, или признает свою вину в совершении семидесяти смертных грехов. Дева учится ползать и считает ноги власть имущих, которые придется облобызать. Время от времени отвращение берет верх и кажется, что лучше сгореть, но она бьет себя по щекам и продолжает репетицию.

«Пробил час последнего подвига, Жанна! Голову вниз… Ты должна выжить: на колени! Ползи, Жанна!»

В ярости она снова сбивается со сценария и начинает вопрошать. Кто создал уродов? Не противно ли смотреть на свои жалкие подобия Господу?

И неожиданно появляется собеседник. Кашляющий старик в ветхом халате, всклокоченный, в домашних сандалиях и с банкой таблеток в кармане. Он представляется — он есть Бог. Это к нему обращены мольбы и просьбы Трампа, Путина, Меркель, Порошенко. И никто по-настоящему не верит, да и сам он уже не верит.

«Шут с ними, с людьми! Разочаровал меня человек, Жанна. Любимое мое создание! Мой образ и подобие. Какое там подобие… Если бы я был похож на человека, я бы тут же застрелился!»

Примером этого «подобия» выступает третий герой — Палач. Он восхищается Жанной, он патриот, но завтра возведет ее на костер и глазом не моргнет.

«Профессия это одно, а убеждения — другое. Сейчас у всех души раздвоены».

Палач рассказывает, как было патриотично продать англичанам смерть Жанны д’Арк. Он уверен, что богачи, которые грабят и наживаются, «они грабят и наживаются не для себя, а для того, чтобы поднять дух народа!» Он пытается изнасиловать Деву Франции, а лишившись достоинства, внезапно воображает себя ангелом.

Были разговоры о свободе и судьбе Христа, о бесконечности рек крови и перерождении борцов за справедливость в хапуг, о крушении идеалов и лицемерии. А в финале треск сучьев и смерть, которая ставит самый важный вопрос: а есть ли вообще у человечества выбор или все ЭТО чужая воля.

Пьеса 1990 года сама по себе прекрасна. Спустя десятилетия с заменой пары фамилий она так же актуальна, как в Болгарии при первом прочтении. Режиссер Сергей Пузырев на сцене «Свободного Пространства» в 2018 году сумел дать актерам импульс к эмоциональному и многогранному творчеству. Ольга Виррийская показала, как из девчушки вырастает герой. Альберт Мальцев мастерски продемонстрировал кризис среднего божественного возраста. Но наибольшее впечатление (по моему мнению) произвел Владимир Козловский . Этот лихорадочный блеск глаз Палача, за секунду сменяющиеся благоговение и похоть, ярость и ужас, громогласные выступления с оглядкой. Я вижу такие патетичные «подобия» на митингах «Крымнаш» и «Всероссийских забастовках». И мне страшно …

(Фото Олеся Суровых).