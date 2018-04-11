Голый Прометей в Волгореченске вызвал дикий скандал

Обнаженный Прометей, оказывается, одна из самых скандальных скульптур города Волгореченска, узнал KOSTROMA.TODAY. Его поставили в 1979 году. Скульптура Прометея стоит около ГКЦ «Энергетик».

«Скульптура Прометея в молодом посёлке Волгореченске стала первой в Советском Союзе статуей обнажённого человека. Её установили на центральной площади в 1979 году, что вызвало большой скандал. Для решения проблемы потребовалось разрешение от Министерства культуры СССР», — пишет газета «ВЕК».

Причина в том, что советские понятия о приличиях никак не могли допустить обнаженного тела в центре города. Даже у мифологического героя.

Напомним, Прометей — герой, который похитил у богов огонь, чтобы отдать его людям. Именно он стал символом города энергетиков, градообразующим предприятием которого стала Костромская ГРЭС.

Рядом с этой скульптурой находится лицей №1. Раньше родители закрывали детям глаза рукой, когда вели на занятия.

Кроме того, жительницы Волгореченска, у которых в 1980-е годы одним из любимых занятий было вязание, хотели даже одеть Прометея во что-нибудь вязаное.

Но эту идею не одобрила архитектура города.