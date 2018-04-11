Ещё
Историю Дня космонавтики расскажут в Доме культуры «Солнечный»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Историю Дня космонавтики расскажут в Доме культуры «Солнечный» 

Префектура ТиНАО города Москвы 53 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники структурного подразделения Дома культуры «Солнечный» в поселке Курилово поселения Щаповское 12 апреля проведут образовательную лекцию, приуроченную ко Дню космонавтики.
— Во время занятия мы расскажем ребятам о празднике и его появлении. Будет подготовлена тематическая презентация. Благодаря ей посетители смогут узнать больше о памятном дне. В заключение мы покажем ребятам тематические фильмы о космосе, — поделилась заведующая библиотекой при Доме культуры «Солнечный» Вера Тупицына.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, дом №32.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Многодетных родителей из Щербинки пригласили пройти диспансеризацию Цветы у памятников в Краснопахорском планируют высадить до начала майских праздников Лекцию на тему экологии прочтут в Первомайском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром90
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина58
«У каждого будет свой ад»6
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение