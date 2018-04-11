Историю Дня космонавтики расскажут в Доме культуры «Солнечный»

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Сотрудники структурного подразделения Дома культуры «Солнечный» в поселке Курилово поселения Щаповское 12 апреля проведут образовательную лекцию, приуроченную ко Дню космонавтики.

— Во время занятия мы расскажем ребятам о празднике и его появлении. Будет подготовлена тематическая презентация. Благодаря ей посетители смогут узнать больше о памятном дне. В заключение мы покажем ребятам тематические фильмы о космосе, — поделилась заведующая библиотекой при Доме культуры «Солнечный» Вера Тупицына.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, дом №32.