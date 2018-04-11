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Минкультуры РФ продлило контракты с директорами ГМИИ им. А. Пушкина и Музея архитектуры
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Минкультуры РФ продлило контракты с директорами ГМИИ им. А. Пушкина и Музея архитектуры 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Минкультуры России продлило контракты с директорами ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музея архитектуры им. A. Щусева и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский продлил на пятилетний срок контракты с директорами ряда подведомственных учреждений культуры. Это руководители ГМИИ им. А. Пушкина Марина Лошак (директор с июля 2013 г.), Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. A. Щусева Елизавета Лихачева (директор с марта 2017 г.), Московского академического художественного лицея при РАХ Дмитрий Губанов (и.о. директора с июня 2015 г.), Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова (директор с апреля 2017 г.), — говорится в сообщении.
Также добавляется, что директором фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» с 6 апреля назначена Александра Голубова. Она сменила на этом посту Юрия Бондаренко, который возглавлял фонд с 2012 г.
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