Макс Покровский: Вот такая я моногамная особь 

В 1990-х группа «Ногу свело!» была одной из самых ярких и самобытных на отечественной эстраде. Неповторимый стиль коллектива — заслуга эпатажного солиста Макса Покровского. Лидер группы слывет вспыльчивым человеком и известен своими скандальными выходками. Несмотря на это, Максим — примерный семьянин. Он женат около 30 лет и воспитывает двоих детей.
Почему журналисты и организаторы концертов побаиваются Покровского? Кто может усмирить Макса за доли секунды? Правда ли, что певец распускает руки? Узнаете из первых уст совсем скоро — в программе «Ой, мамочки!» 14 апреля в 9:00 на телеканале «МИР».
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