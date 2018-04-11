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В Советске отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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В Советске отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

Вести Калининград 44 минуты назад
Фото: Вести Калининград
11 апреля во всём мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Митинг в Советске, приуроченный к этому событию, прошёл на площади легендарного «Танка Т-34». Сегодня там встретились сами освобождённые узники, их дети и внуки.
Советчане отдали дань памяти и возложили цветы к мемориалу воинов Советской Красной Армии, покончивших с коричневой чумой фашизма. Основная задача таких мероприятий, как подчеркнули организаторы сохранение исторической памяти. Суметь понятно и доступно донести до юного поколения события тех дней. После митинга в городской библиотеке прошла встреча школьников старших классов с ветеранами войны, и бывшими узниками фашистских концлагерей.
Николай Воищев, глава администрации Советского городского округа:
— Во время Великой Отечественной Войны им было столько лет, как сейчас вам, детям. Вы представьте себе такую страшную цифру: 11 миллионов человек было уничтожено фашизмом.
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