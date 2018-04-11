Молодая ты еще, Баба-яга!

В апреле культурные праздники чередой. Например, полвека назад, в 1968 году на экраны Советского Союза вышла знаменитая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Кинозрителей, влюблённых в этот солнечный фильм, миллионы. Но спросите — как называется вторая часть киноромана «Бриллиантовая рука», не все ответят.

Более того, не все вспомнят, что вторая часть вообще была, а она есть, хотя длится всего семь минут, и все её видели. Её название, «Костяная нога», весело раскрывает сказочную суть фильма, который, если верить сухому слову критики, посвящён, кто бы мог подумать, «теневой экономике в СССР». Литературный приём, использованный в названии, называется аллюзия (намёк, шутка) с переводе с латыни (allusio). Бриллиантовая рука перекликается с Костяной ногой.

На чью же всем известную ногу намекает вторая часть, «Костяная нога», а вместе с нею и основное название киноромана в двух частях «Бриллиантовая рука»? Конечно, намёк-шутка, то есть аллюзия — отсылает нас к русскому фольклору, к Бабе-Яге-Костяной-ноге.

А откуда мы знаем о ней? Оперативное Яга-расследование показывает, что первую сказку с Ягой опубликовал фольклорист Михаил Николаевич Макаров относительно недавно, когда Пушкину был двадцать один год, а Гоголю одиннадцать лет. Печатная, запротоколированная Баба-Яга взошла, как солнышко, на литературно-бумажном небосклоне в девятнадцатом веке. Вот вам и старушка! Мы-то к Бабе-Яге привыкли, будто она наша родная прабабушка. Трудно поверить, но факт: пионером собирательства старинных изустных рассказов о тайнах, кладах и чудесах и тому подобном был именно Михаил Макаров. Родился он в 1789 году в старинной дворянской семье. Владел поместьями в Рязанском уезде. Воспитанник Московского университета . Свое призвание он нашел, когда стал записывать народные легенды и предания. Книга «Русские предания», изданная Макаровым в 1838-1840 годах, относится к редким и доступна только в крупнейших библиотеках страны. А мы и не знали, что Ягуша наша молодуха: всего 180 лет от роду, то бишь от печатного станка!

Кстати, о станке: отметьте 180 лет ещё одному явлению, без которого жизнь так же непредставима: живое изображение. Откуда взялось это привычное чудо? В апреле 1838 года Дагер придумал и написал слово дагерротип. Сейчас все фотографируются. Многие, страшно подумать, фоткаются. И даже фотаются!

А всё началось в России. Ещё в 1725 году химик-любитель, молодой русский дипломат Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сделал интересное наблюдение: под действием солнечного света растворы солей железа изменяли свой цвет. А в 1826 году французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс с помощь световых лучей получил копию гравюры. В том же году Ньепс сделал ещё одну замечательную вещь: из окна своей мастерской он направил камеру-обскуру на соседние строения и получил нечёткий, но закреплённый на поверхности световой рисунок — это и была самая первая фотография.

Луи Жак Манде Дагер (Daguerre) — художник, соратник Ньепса. После смерти Ньепса Дагер продолжил исследования, и в апреле 1838 заявил об открытии способа закрепления изображения на поверхности: «Я окрестил мой процесс так: „дагерротип“. Чуть позже, 7 января 1839 года, академия наук официально подтверждает открытие: „с помощью светового луча получать прочное изображение на серебряной пластинке в камеру-обскуру “. Это — день рождения фотографии. Разумеется, черно-белой.

А двадцатый век принёс цветную фотографию. Изобрёл её Сергей Михайлович Прокудин-Горский, русский ученый.

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