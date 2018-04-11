Челябинск трясёт от безразличия чиновников

Уже две недели Челябинск трясёт. Нет, вовсе не от очередного метеорита. Челябинск трясёт от безразличия чиновников.

Уволенный заслуженный мастер спорта по каратэ с 30-летним опытом работы и воспитавшим более 60 чемпионов; более 50 детей, лишенных соревнований; 19 голодающих тренеров, требующих справедливости; сотни взволнованных родителей.

Сколько же ещё нужно погубить судеб, чтобы наконец разрушилась стена безразличия?!

Лично я с детства в спорте, и не могу представить себе жизни без него. Работая тренером по самбо с 1983 года, через меня «прошли» тысячи ребят. Я прекрасно понимаю, что для этих сорванцов значат соревнования, как вкладывают свои силы родители, мечтающие о прекрасной карьере своих детей.

Я знаю, что такое заниматься своим любимым делом по 20 часов в сутки. И вот этого счастья лишили моего коллегу, Олега Строгонова

Олег руководил школой каратэ «Конас» с 1988 г., пережил лихолетье девяностых годов, экономические кризисы, но на тридцатом году своей работы был наказан росчерком пера за активную гражданскую позицию против оптимизации.

В Челябинске уже давно идёт оптимизация спортшкол. Всего планируется «оптимизировать» пятьдесят две. Но эта оптимизация только на бумаге.

На самом деле сотрудников школ просто увольняют без объяснения причин, закрывают спортзалы с уникальным оборудованием для занятий детей и реабилитации детей-инвалидов.

Жители города собрали более 1000 подписей против необдуманных действий властей, вышли на митинг. Но никто! Повторюсь — никто к ним даже не вышел!

Может быть для того, чтобы власти обратили внимание на столь вопиющую проблему, нужно, чтобы кто-то умер?

Да простит меня Бог. Не хотим ли мы повтора судьбы десятка детей из Кемерова, отдавших свои жизни из-за безразличия и разгильдяйства местных чиновников и предпринимателей?

Тогда Владимир Путин приехал на место трагедии, поговорил с жителями. Сейчас же никто даже не пытается выстроить диалог с людьми, которые и требуют то обычных человеческих вещей — справедливости и права на будущее своих детей.

Народный фронт уже писал министру спорта России, повторно обратился к губернатору региона и главе Челябинска с просьбой разобраться в этой истории.

А вчера администрация Челябинска предложила сотрудникам спортшколы, которые голодают уже седьмой день, выбрать нового руководителя учреждения по конкурсу.

По-моему, это уже верх цинизма и к людям, и к детям, и вообще к данной ситуации. Никакого диалога, а лишь плевок в душу челябинцев.

Ну, раз уж местная власть не выполняет свои прямые обязанности, не общается с теми, для кого она должна работать, то диагноз один — профнепригодность.

У нас в спорте все предельно просто: если не получается, то или старайся больше, или уходи. Этот принцип можно применить ко многим сферам жизни.

Как видно по ситуации с Челябинском, там стараться не хотят. Даже не пытаются. Значит выход один — в отставку. И лучше по собственному желанию.