Очередная встреча «Дамского клуба» прошла во 2-м Южнопортовом проезде

В центре помощи семьи и детям «Истоки», который расположен во 2-м Южнопортовом проезде, 7 апреля прошло очередное занятие группы «Дамский клуб».

Об этом сообщила специалист по связям с общественностью центра Наталья Келиматова.

— На очередной встрече мы рассмотрели тему «Новые горизонты. Когда и зачем начинать новую жизнь», — рассказала Келиматова.

Напомним, что занятия «Дамского клуба» проходят в центре на регулярной основе. К ним могут присоединиться все желающие. Центр социальной помощи семье и детям «Истоки» находится по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (вт)