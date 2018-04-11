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Очередная встреча «Дамского клуба» прошла во 2-м Южнопортовом проезде
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Очередная встреча «Дамского клуба» прошла во 2-м Южнопортовом проезде 

Управа Южнопортового района 27 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре помощи семьи и детям «Истоки», который расположен во 2-м Южнопортовом проезде, 7 апреля прошло очередное занятие группы «Дамский клуб».
Об этом сообщила специалист по связям с общественностью центра Наталья Келиматова.
— На очередной встрече мы рассмотрели тему «Новые горизонты. Когда и зачем начинать новую жизнь», — рассказала Келиматова.
Напомним, что занятия «Дамского клуба» проходят в центре на регулярной основе. К ним могут присоединиться все желающие. Центр социальной помощи семье и детям «Истоки» находится по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (вт)
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