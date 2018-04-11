Канадского врача поймали на тайном массовом оплодотворении пациенток

В Канаде врача обвинили в использовании собственной спермы во время проведения процедуры искусственного оплодотворения. Об этом сообщает CNN.

В отношении доктора Нормана Барвина (Norman Barwin) был подан коллективный иск. Обвинителями стали 11 человек, родители которых пользовались услугами доктора. Результаты ДНК-анализа показали, что Барвин был их биологическим отцом.

Из судебных документов следует, что первый случай подобного злоупоторебления произошел еще в семидесятых годах прошлого столетия, а последний — в 2000 году.

Инициаторами судебного расследования стали члены семьи Диксон, которые в 2016 году заподозрили, что их дочь Ребекка слишком похожа на Барвина, и сделали ДНК-текст. Выяснилось, что она действительно не биологическая дочь отца. Вскоре Ребекка познакомилась с Кэт Палмер, также зачатой в клинике Барвина. ДНК-тест, проведенный в 2015 году, показал, что обе девушки — биологические дети врача.

Спустя почти два года судебных разбирательств адвокатам удалось связаться со 150 людьми, которые обращались к Барвину. Расследование показало, что в 16 случаях, когда пациентка выбирала оплодотворение от спермы отца, Барвин использовал чужие биологические материалы. В этих эпизодах биологический отец оказался неизвестен.

Барвин отстранен от работы с 2013 года.