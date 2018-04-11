Лекция о женщинах-участниках Первой мировой и Гражданской войн пройдет в районном музее

Сотрудники Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей приглашают на лекцию «Женщины в Первой мировой и Гражданской войнах: мифы и реальность». Она пройдет 21 апреля.

Если спросить в любой аудитории, помнят ли слушатели героинь-участниц Гражданской войны в России, то в лучшем случае будет названо имя Ларисы Рейснер, отметили на официальном сайте культурного учреждения.

Ведущий восполнит пробел в знаниях у пришедших. Беседу поведет автор лекций, историк, архивист и литератор Елена Широкова.

Начало мероприятия в 15:00. Вход по билетам.