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Лекция о женщинах-участниках Первой мировой и Гражданской войн пройдет в районном музее
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Лекция о женщинах-участниках Первой мировой и Гражданской войн пройдет в районном музее 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей приглашают на лекцию «Женщины в Первой мировой и Гражданской войнах: мифы и реальность». Она пройдет 21 апреля.
Если спросить в любой аудитории, помнят ли слушатели героинь-участниц Гражданской войны в России, то в лучшем случае будет названо имя Ларисы Рейснер, отметили на официальном сайте культурного учреждения.
Ведущий восполнит пробел в знаниях у пришедших. Беседу поведет автор лекций, историк, архивист и литератор Елена Широкова.
Начало мероприятия в 15:00. Вход по билетам.
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