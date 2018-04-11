Природа не отдохнула: сыновья признанных секс-символов

Дети знаменитых родителей неизменно превращаются со временем в объект пристального внимания со стороны прессы и фанатов. А если уж наследник известной фамилии решил пойти по стопам звездного предка, то сравнения с ним ему и вовсе не избежать.

Всем женщинам известно, что существуют такие мужчины, от одного лишь взгляда на которых сердце трепещет в груди, а лицо озаряется улыбкой. Конечно, речь идет об актерах, ставших в свое время символами эпохи. Об этих мужчинах когда-то грезили многие девушки, готовые на все за одну лишь ночь, проведенную в его постели. А кому-то даже посчастливилось родить ему сына. Но удалось ли их наследникам превзойти отцов или же им так и суждено навсегда остаться лишь их копией?

Ален Делон и Ален-Фабьен Делон Суперзвезда французского кино Ален Делон передал своему сыну не только имя, но и почти портретное сходство. 23-летний наследник кинозвезды пока не планирует идти по стопам отца, но вполне успешно сотрудничает с модными мировыми брендами.

Клинт и Скотт Иствуды Сын Клинта Иствуда уже успел заявить о себе в Голливуде, когда дебютировал в режиссерском проекте своего родителя «Флаги наших отцов». При одном взгляде на Скотта становится очевидным, что юноша унаследовал от отца не только его талант, но и притягательную внешность.

Пирс Броснан и его сыновья Дилан и Пэрис Звезда фильмов об агенте 007 Пирс Броснан времени зря не терял и обзавелся пятью наследниками, однако больше всего публику интересуют два младших сына известного актера — 21-летний Дилан и 17-летний Пэрис. Юноши, хоть и не являются копиями своего отца, но вполне успешно строят карьеру в модельном бизнесе.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы Сын российского секс-символа Дмитрия Нагиева Кирилл к своим 28 годам успел сняться в нескольких сериалах и рекламных роликах, а также пробует себя в роли ведущего. Но, судя по всему, Нагиев-младший еще не до конца определился с выбором будущей профессии и пока большую часть времени путешествует по миру.

Джуд и Рафферти Лоу Сын Джуда Лоу так же, как и дети Броснана, предпочел актерской карьере более легкий путь… по подиуму. И хотя начинал Рафферти исключительно с того, что пользовался прославленным именем отца, теперь парень является полностью самостоятельной знаменитостью и с ним мечтают работать ведущие мировые бренды.

Арнольд и Патрик Шварценеггеры Едва ли Арнольда Шварценеггера можно назвать истинным секс-символом, однако «Мистер Вселенная» разбил в свое время не одно девичье сердце. Этим же сейчас может похвастаться и его наследник — Патрик. Конечно, юноша далек от внушительных параметров накаченного отца, но умело обходится и без этого.