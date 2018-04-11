Ещё
Сотрудники зеленоградского наркоконтроля провели профилактические беседы со студентами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники зеленоградского наркоконтроля провели профилактические беседы со студентами 

Старое Крюково 49 минут назад
Фото: Старое Крюково
В рамках мероприятия «Дети России — 2018» состоялась встреча правоохранителей со студентами Политехнического колледжа №50.
Как сообщили в пресс-группе окружного УВД, профилактические лекции были направлены на пропаганду здорового образа жизни и негативного отношения к наркотикам. Во время встречи была затронута серьезная проблема употребления наркотических средств в молодежной среде и пагубных последствиях.
Особое внимание было уделено проблеме курительных смесей. Правоохранители приводили примеры из служебной практики о задержании молодых людей, которые встали на преступный путь. «К сожалению, несмотря на свой молодой возраст, задержанных могут ожидать длительные сроки лишения свободы, так как они совершили тяжкие преступления, связанные со сбытом наркотических средств», — отмечали лекторы.
На встрече ребятам был показан профилактический фильм «Друг», в котором рассказывалось о жизни одного из тысячи молодых людей России, ставшим наркозависимым. Вся трагедия жизни молодого человека показана глазами собаки, которую он когда-то подобрал на улице.
После просмотра фильма ребята приняли участие в анонимном анкетировании по проблеме наркомании.
Затем студенты могли наблюдать работу кинолога и служебной собаки зеленоградского ЦКС при обследовании помещений учреждения на предмет наличия наркотических средств и психотропных веществ.
Старое Крюково: последние новости
В Зеленограде зазвучат классические гитары Школьники Старого Крюково пообщались с сотрудниками прокуратуры и полиции Школьники Старого Крюково пообщались с сотрудниками прокуратуры и полиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром100
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина60
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение