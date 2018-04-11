Сотрудники зеленоградского наркоконтроля провели профилактические беседы со студентами

В рамках мероприятия «Дети России — 2018» состоялась встреча правоохранителей со студентами Политехнического колледжа №50.

Как сообщили в пресс-группе окружного УВД, профилактические лекции были направлены на пропаганду здорового образа жизни и негативного отношения к наркотикам. Во время встречи была затронута серьезная проблема употребления наркотических средств в молодежной среде и пагубных последствиях.

Особое внимание было уделено проблеме курительных смесей. Правоохранители приводили примеры из служебной практики о задержании молодых людей, которые встали на преступный путь. «К сожалению, несмотря на свой молодой возраст, задержанных могут ожидать длительные сроки лишения свободы, так как они совершили тяжкие преступления, связанные со сбытом наркотических средств», — отмечали лекторы.

На встрече ребятам был показан профилактический фильм «Друг», в котором рассказывалось о жизни одного из тысячи молодых людей России, ставшим наркозависимым. Вся трагедия жизни молодого человека показана глазами собаки, которую он когда-то подобрал на улице.

После просмотра фильма ребята приняли участие в анонимном анкетировании по проблеме наркомании.

Затем студенты могли наблюдать работу кинолога и служебной собаки зеленоградского ЦКС при обследовании помещений учреждения на предмет наличия наркотических средств и психотропных веществ.