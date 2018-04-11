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Подопечные центра соцобслуживания Савеловского побывали в Музее Востока
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Подопечные центра соцобслуживания Савеловского побывали в Музее Востока 

Управа района Савеловский города Москвы 50 минут назад
Группа получателей социальных услуг из филиала «Савеловский» ТЦСО «Беговой» посетила Государственный музей Востока. Экскурсантам рассказали о культуре Китая и древних японских традициях. Об этом сообщили в администрации филиала.
— Экскурсанты узнали, что веер — признак богатства, а фурисодэ — это кимоно с длинными рукавами. А вот нэцкэ носили только мужчины в качестве противовеса к детали своей одежды, — поделился представитель администрации.
Адрес филиала «Савеловский» территориального центра соцобслуживания «Беговой»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)
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