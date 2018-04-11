Подопечные центра соцобслуживания Савеловского побывали в Музее Востока

Группа получателей социальных услуг из филиала «Савеловский» ТЦСО «Беговой» посетила Государственный музей Востока. Экскурсантам рассказали о культуре Китая и древних японских традициях. Об этом сообщили в администрации филиала.

— Экскурсанты узнали, что веер — признак богатства, а фурисодэ — это кимоно с длинными рукавами. А вот нэцкэ носили только мужчины в качестве противовеса к детали своей одежды, — поделился представитель администрации.

Адрес филиала «Савеловский» территориального центра соцобслуживания «Беговой»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)