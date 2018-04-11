Россия и Израиль должны дать совместный бой нацизму

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не сомневается, что пришло время дать решительный бой поднимающему сегодня голову нацизму. Нельзя в XXI веке допустить того, чтобы его идеология распространялась по миру. Именно это важное дело должно сплотить страны и континенты, а ООН давно нужно было придать статус всемирного наследия Победе во Второй мировой войне.

Свои соображения спикер высказала 11 апреля в ходе телемоста с депутатами кнессета Израиля во главе с председателем Юлием Йоэлем Эдельштейном . Парламентарии двух стран встретились онлайн в рамках одновременного просмотра в Совете Федерации и в кнессете Государства Израиль фильма «Собибор» о подвиге красноармейца Александра Печёрского , организовавшего восстание и освобождение евреев в одноимённом лагере смерти. Режиссёром картины и исполнителем главной роли в ней стал народный артист России Константин Хабенский

Терроризм — это тот же нацизм

Идея организовать такой телемост озвучила летом прошлого года Валентина Матвиенко, когда Москву посетил председатель кнессета Израиля Юлий Эдельштейн. Одновременно с кинопоказом в палате регионов развернулась выставка о лагере смерти Собибор и холокосте.

«Безнравственно, безответственно, опасно искажать правду о прошлом в угоду сиюминутным, политическим интересам», — обратилась спикер Совфеда к своему коллеге — главе кнессета Израиля. Матвиенко напомнила, что в ноябре 2017 года палата регионов уже выступила с инициативой о признании ООН Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом — всемирным мемориалом.

Кроме того, глава палаты считает, что надо создать реестр всемирных памятников борцам против нацизма и фашизма. «После просмотра этого пронзительного фильма нас всех переполняют глубокие эмоции. Я не смогла посмотреть картину сразу, я в три приёма её смотрела. Тяжело было, охватывал ужас от увиденного, от попыток унизить чувство человеческого достоинства», — призналась Матвиенко.

Она напомнила, что её поколение имело замечательную возможность говорить, общаться с ветеранами Великой Отечественной войны, с теми, кто прошёл лагеря: «И у нас есть прививка против национализма и тех преступлений, которые были совершены нацистами, фашистами, их пособниками».

Теперь, считает Матвиенко, важно передать новым поколениям эту прививку, всегда рассказывать им правду о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. «Израиль потерял много своих соотечественников и холокост должен быть набатом, чтобы ничего подобного не случилось», — добавила спикер.

Безнравственно, безответственно, опасно искажать правду о прошлом в угоду сиюминутным, политическим интересам.

Она попросила не забывать, что в целом ряде стран поднимают голову нацисты, героями делают их пособников, а это не только искажение истории, это отсутствие памяти и уважения к тем, кто освободил мир от фашистской чумы.

Матвиенко обратилась к израильскому коллеге с просьбой поддержать её в рамках работы межпарламентской группы дружбы и приложить усилия для реализации предложенных ею шагов, «тем более, что терроризм, угрожающий всему миру сегодня, — это тот же нацизм».

Так совпало, что день предпремьерного показа фильма пришёлся на Международный день освобождения узников концлагерей, а в этом году исполняется 75 лет со дня восстания в лагере смерти Собибор.

Юлий Йоэль Эдельштейн безоговорочно согласился с Валентиной Матвиенко и напомнил, что восстание в Собиборе было уникально в своём роде. «То, что совершил Печерский и его товарищи, не имеет аналогов в мире, но подвиг красноаремейца был практически забыт. В России о нём почти не говорили, в отличие от нашей страны и многих стран Европы, — событие почти оказалось забытым, имя Печерского почти никто не знал. В рядах регулярной армии воевали 500 тысяч евреев, а во время Великой Отечественной войны погибли более 200 тысяч из них», — сказал он.

«Надо подумать, какие парламентские шаги можно предпринять сегодня в борьбе с нацизмом. А когда та или иная страна позволяет расходиться нацистам и антисемитам это дьявольское оружие обращается против самой страны», — добавил спикер кнессета.

Забытых героев быть не может

«Фильм потрясает до самых глубин сознания, и не поворачивается язык употреблять слово «прекрасный» про фильм о войне. Да, это замечательная режиссёрская и актёрская работа, но художественные достоинства в картине — не главное. Это удивительно правдивый фильм и понять то, что в нём показано, могут только те народы, наследники поколений, которые прошли войну», — сказал глава международного Комитета Совета Федерации Константин Косачев журналистам после просмотра картины.

Он заявил, что и Россия, и Израиль правду о Второй мировой войне никому не отдадут.

А глава группы дружбы двух стран в Совете Федерации Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать отрицания роли Советской армии в разгроме фашистских захватчиков и забывать о холокосте.

«Именно такие фильмы, как «Собибор», заставляют молодёжь задуматься о прошлом и будущем. Не дай Бог такому повториться!» — сказал посол Израиля в России Гарри Корен. Он дал высокую оценку фильму и поблагодарил Валентину Матвиенко за организацию предпремьерного показа в палате регионов и телемоста между парламентами России и Израиля.

Да, это замечательная режиссёрская и актёрская работа, но художественные достоинства в картине — не главное. Это удивительно правдивый фильм и понять то, что в нём показано, могут только те народы, наследники поколений, которые прошли войну.

Днем ранее, 10 апреля, предпремьерный показ кинофильма «Собибор» состоялся в Государственной Думе . Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поблагодарил создателей кинокартины за появление такого тяжёлого, но важного для общества фильма. «Этот фильм нужно смотреть, в первую очередь для того, чтобы такое зло больше никогда не повторилось. Константину Хабенскому удалось сыграть невероятно сложную роль человека, который прожил непростую жизнь — еврея по национальности, советского офицера, героя Александра Печерского», — сказал он.

Великий подвиг

К сожалению, история восстания заключённых в лагере смерти Собибор в октябре 1943 года в России известна хуже, чем на Западе и, конечно, в Израиле. Там о самом восстании и его лидере Александре Печерском пишут книги и снимают фильмы.

Нацистский лагерь смерти Собибор был создан на юго-востоке Польши весной 1942 года в рамках программы, предусматривавшей полное уничтожение евреев в Европе. Просуществовал лагерь чуть менее полутора лет, и за это время в нём были уничтожены около 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран.

За время существования лагеря было сделано несколько попыток побега, но все они закончились неудачей. До тех пор, пока осенью 1943 года в Собибор не перевели группу советских военнопленных-евреев, среди которых был и Александр Печерский.

Он родился в еврейской семье адвоката в Кременчуге в 1909 году, а в 1915 году семья переехала в Ростов-на-Дону, где Александр и проживёт большую часть своей жизни.

22 июня 1941 года 32-летнего Александра Печерского призвали в армию. Ему, как имеющему высшее образование, было присвоено звание младшего лейтенанта, затем он был аттестован как техник-интендант 2-го ранга. Сражался под Смоленском в составе 596-го артиллерийского полка 19-й армии. Под Вязьмой его часть попала в окружение. В одном из боёв Печерский вместе с другими бойцами выносил из окружения раненого комиссара полка. После долгих блужданий по болоту они попали в плен.

23 сентября 1943 года первая партия советских военнопленных прибыла в Собибор. Из 600 человек около 520 были сразу казнены. 80 человек, среди которых оказался и Печерский, отобрали для хозработ.

Лейтенант Печерский предложил отказаться от мысли об одиночных побегах и поднять восстание. В назначенный день, 14 октября 1943 года, гитлеровцев по одному стали заманивать в мастерские под благовидными предлогами вроде примерки мундира. Здесь их и убивали.

Судьбу многих беглецов предопределил выбор, которые они сделали после — идти за лейтенантом Печерским, который призывал уходить из Польши в Белоруссию или прятаться в Польше. Большинство тех, кто ушёл с лейтенантом, спаслись. Многие из тех, кто остался в Польше, погибли от рук поляков-антисемитов.

Нацисты были в ярости, лагерь тут же сровняли с землёй.

Уже после Великой Победы Печерский написал книгу о восстании в Собиборе, но не стал известным героем войны. Наград у него тоже особенных не было. Только две медали — «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». А в 2007 году на доме, где в Ростове-на-Дону он жил, тихо повесили мемориальную доску.