И это не шутка: костюм-влагалище в новом клипе Жанель Монэ

Американка Жанель Монэ (32) представила видео на песню Pynk, которое было снято в розовых тонах. Но было ещё кое-что, чего никто явно не ожидал увидеть: брюки, ну очень напоминающие вагину!

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В них Жанель вместе с другими танцорами из команды ловко раздвигает ноги прямо в пустыне! В общем-то, клип и правда красиво снят и в нем есть, на что посмотреть. Но момента ярче, чем брюки-вагины ты точно не увидишь, а песня засядет в голову как минимум на весь день.

https://youtu.be/PaYvlVR_BEc Подробнее: https://peopletalk.ru/article/i-eto-ne-shutka-kostyum-vlagalishhe-v-novom-klipe-zhanel-mone/