Ещё
И это не шутка: костюм-влагалище в новом клипе Жанель Монэ
Далее:
Читайте также:
Ещё

И это не шутка: костюм-влагалище в новом клипе Жанель Монэ 

Peopletalk 50 минут назад
Фото: Peopletalk
Американка Жанель Монэ (32) представила видео на песню Pynk, которое было снято в розовых тонах. Но было ещё кое-что, чего никто явно не ожидал увидеть: брюки, ну очень напоминающие вагину!
все слайды
В них Жанель вместе с другими танцорами из команды ловко раздвигает ноги прямо в пустыне! В общем-то, клип и правда красиво снят и в нем есть, на что посмотреть. Но момента ярче, чем брюки-вагины ты точно не увидишь, а песня засядет в голову как минимум на весь день.
https://youtu.be/PaYvlVR_BEc  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/i-eto-ne-shutka-kostyum-vlagalishhe-v-novom-klipe-zhanel-mone/
Peopletalk: последние новости
Такой мы ее еще не видели. Дакота Джонсон заметно поправилась Серьезный настрой! Зейн хочет избавиться от тату, напоминающих о Джиджи Хадид? Как выглядит дочь Кэтрин Зеты-Джонс?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина61
Классика и гениталии: что не так с нашим театром111
Известные советские актеры, не пережившие 90-е4
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение