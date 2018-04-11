Оазис природы в центре мегаполиса: музей-заповедник «Коломенское» озвучил планы на лето

До наступления теплых летних месяцев остается совсем немного времени. В связи с этим музей-заповедник «Коломенское» представил свою новую культурную программу на грядущий сезон.

Новый проект получил название «Летнее Коломенское: почувствуйте себя за городом». Впрочем, запустится он немного раньше календарного лета — 1 мая. К этому дню сотрудники музея приготовили множество новых выставок, шоу-программ и образовательных экскурсий. Все это сделано для того, чтобы в период летних каникул и отпусков подарить посетителям «Коломенского» яркие и незабываемые впечатления.

Презентация программы летнего сезона началась с речи директора объединенного музея-заповедника Сергея Худякова . Он рассказал приглашенным на презентацию гостям, какие новинки приготовлены для москвичей на ближайшие четыре месяца.

— Всего на летний период у нас приготовлены 73 обзорные и тематические экскурсии. Почти две трети из них рассчитаны на организованные группы, включая семь, разработанных специально для людей с ограниченными возможностями, — сказал Сергей Худяков. — В частности, мы очень гордимся выставкой «Загляни в сокровищницу музея». Она, на наш взгляд, главное событие для «Коломенского» в этом году. На ней действительно представлены наши сокровища. Среди экспонатов — древнейшие печатные памятники и выдающиеся образцы древнерусского искусства. Гости увидят уникальную коллекцию малых архитектурных форм и подборку художественного серебра XVII–XIX веков работы немецких мастеров ювелирного дела, работавших в России.

Худяков добавил, что не менее важно и то, что большинство этих программ представляют собой не просто театрализованные представления, а интерактивные шоу, в которые планируется активно вовлекать зрителей.

Особенно это должно понравиться детям, для которых образовательный элемент будет органично совмещен с развлекательной частью.

При этом пренебрегать современными технологиями в «Коломенском» тоже не хотят. Для юных посетителей музея-заповедника и их родителей придумано пять квестов, проходить которые им предстоит при помощи мобильных устройств.

Каждая команда получает на старте планшет или, при желании, скачивает специальное приложение на собственный смартфон. После этого команде предстоит пройти по отмеченному на карте маршруту, отвечая по пути на вопросы, связанные с историей России и «Коломенского» в частности. При этом большинство ответов можно найти на информационных стендах, расположенных на территории музея-заповедника. Это должно подтолкнуть участников квеста внимательно изучать окружающие их памятники в поисках подсказок, которые помогут пройти квест до конца.

Не менее важное место в летней программе музея-заповедника занял и активный отдых. Те, кто не хочет просто ходить по музейным залам, смогут принять участие в велосипедных экскурсиях. Под руководством экскурсовода гости проедутся по самым живописным местам, расположенным на территории «Коломенского». Во время остановок участникам будут рассказывать о памятниках архитектуры и их истории.

Для тех же, кто не очень хочет крутить педали, но все равно желает полюбоваться на пейзажи музея-заповедника, предусмотрены экскурсии на повозках, запряженных лошадьми, или на специальных электрокарах.

Напоследок Сергей Худяков рассказал о том, какие еще преобразования ждут «Коломенское» в ближайшее время.

— Мы проведем благоустройство открытой площадки в районе набережной Москвы-реки. Там появятся прогулочно-рекреационная зона и газон для активных игр. Мы планируем проводить там такие крупные городские мероприятия, как «Фестиваль света», фестиваль «Усадьбаджаз», праздники национальных культур и кухонь, гастроли российских и зарубежных театров.

КСТАТИ

В нынешнем году Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Люблино» празднует свое 95-летие. В честь юбилея комплекс запускает ряд оригинальных мероприятий, куда вошли экспозиции ранее не демонстрировавшихся экспонатов, мастер-классы, фестивали и многое другое.