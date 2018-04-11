Премьера! РЕН ТВ покажет, кто пускается во все тяжкие

20 апреля в 20:00 на канале РЕН ТВ вас ждет премьера нового доку-проекта. В глобальном смысле речь пойдет о… массовом безумии.

От этого не застрахован ни житель бедного пригорода, ни миллионер. Устав от монотонной жизни, люди как будто сходят с ума — и пускаются «во все тяжкие». Один крушит магазин электротоваров «из чувства несправедливости», другой поджигает собственный офис, потому что его «все достало», третий на бульдозере разносит целое заводоуправление. В чем причина? Отчего они теряют контроль? Почему они готовы от усталости замуровать себя в клетку — или убить другого за отказ помыть машину? Куда бежать от спонтанной агрессии? И кто готов платить за возможность разнести кувалдой целую комнату — в качестве антистресс-меры?

Кадры, которые повергнут вас шок, покажет РЕН ТВ — в новом документальном проекте.